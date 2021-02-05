Тарифні протести: в мережі показали кадри гігантського затору біля Мукачево (відео)

Люди просили владу звернути увагу на високі тарифи за комунальні послуги

Легкові автомобілі могли об’їхати перекриття містом, а от вантажівки – ні

У п'ятницю, 5 лютого, група людей перекривала трасу міжнародного значення Київ-Чоп на виїзді з Мукачева. Відео величезного затору оприлюднили в Facebook.

Легкові автомобілі могли об’їхати перекриття містом, а от вантажівки – ні. У заторі на трасі зібралось близько 100 фур.

Протестувальники вимагали місцеву та українську владу звернути увагу на високі тарифи за комунальні послуги. На місці працювали правоохоронці, які спостерігали за дотриманням порядку та перенаправляли автомобілі іншими шляхами. Станом на 14:00 дорогу розблокували.

Додамо, голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров вже зробив заяву щодо перекриття дороги Київ-Чоп. Він вбачає у протестах політичну складову.

«Сьогоднішнє перекриття дороги у Мукачеві переконало мене, що для окремих осіб питання тарифів та інших соціально-економічних вимог – це не основне. Власне, як другорядним для них є ті незручності, які вони створюють своїм співгромадянам. І той факт, що прізвище «Петров» вони згадують частіше, аніж слово «тарифи» говорить про чітку політичну вмотивованість їхніх дій», – сказав він.

Раніше тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко розповів, що зниження ціни газу до 6,99 грн за кубометр станеться лише в лютому, відповідно, платіжки з такою ціною українці отримають уже в березні.