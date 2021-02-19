Telegram планує розмістити бонди на мільярд доларів

Бонди будуть випущені терміном на 5 років, а інвесторам щорічно буде виплачуватися купон в розмірі 7-8% від суми боргу

Telegram Group Inc., яка володіє месенджером Telegram, планує залучити мінімум $1 млрд через розміщення конвертованих облігацій серед обмеженого кола інвесторів.

За умовами пропозиції, цінні папери не будуть розміщені на біржі, а мінімальний чек інвесторів має становити як мінімум $50 млн, але може бути знижений до $10 млн, повідомляє «Комерсант».

Організатором розміщення виступає сам Telegram, а агентами - банки та брокери в Росії, Європі, Азії та на Близькому Сході. Американці брати участь у ньому не зможуть. Право обирати інвесторів Telegram залишає за собою.

Бонди будуть випущені терміном на 5 років, а інвесторам щорічно буде виплачуватися купон в розмірі 7-8% від суми боргу.

Якщо Telegram протягом 5 років вирішить провести IPO, власники бондів зможуть конвертувати борг в акції з дисконтом у 10% до ціни розміщення.

До слова, напередодні глава Xiaomi озвучив плани компанії на 2021 рік. Топ-менеджер китайської корпорації заявив, що 2021 рік буде роком інтернету речей (Internet of Things, IoT). У зв'язку з цим Xiaomi зробить акцент на випуску продуктів для розумного будинку, особливо на ринку Китаю. Таким чином Xiaomi має намір розширити асортимент різних побутових гаджетів, який і так вже досить значний.