Глава Xiaomi озвучив плани компанії на 2021 рік

Лу Вейбін заявив, що компанія буде сфокусована перш за все на китайському ринку

На даний момент невідомо, чи вийдуть аанонсовані новинки за межами Китаю

Компанія Xiaomi планує зосередити увагу на створенні пристроїв для розумного будинку. Про це глава компанії Лу Вейбін (Lu Weibing) розповів у китайській соціальній мережі Weibo, повідомляє видання GizmoChina.

Топ-менеджер китайської корпорації заявив, що 2021 рік буде роком інтернету речей (Internet of Things, IoT). У зв'язку з цим Xiaomi зробить акцент на випуску продуктів для розумного будинку, особливо на ринку Китаю. Таким чином Xiaomi має намір розширити асортимент різних побутових гаджетів, який і так вже досить значний.

Вейбін також розкрив інформацію про те, що в компанії проаналізували продаж пристроїв у період новорічних свят і канікул і відзначили підвищений інтерес до продукції Xiaomi. Підприємець уточнив, що компанія планує випустити більшу кількість предметів розумного будинку, ніж збиралася раніше, і зробити на сегменті інтернету речей такий же акцент, як свого часу зробила на смартфонах.

При цьому засновник Xiaomi не став конкретизувати, які саме пристрої планує випустити його компанія. Також Лу Вейбін не розповів, яку увагу в компанії буде приділено сегменту смартфонів.

Раніше повідомлялося, що Xiaomi винайшла безрамковий смартфон у стилі iPhone. Гнучкий екран покриває майже всю передню панель, нижню межу, загортається і поширюється на більшу частину задньої панелі.

Крім того Xiaomi заборонила встановлювати сервіси Google на свої смартфони. Обмеження поширюються на продавані для Китаю пристрої – користувачі в інших регіонах можуть встановлювати на свої девайси Google-сервіси.

Також Xiaomi представила революційну технологію бездротової зарядки. Mi Air Charge ‒ це зарядна станція розміром з тумбочку, яка визначає, де знаходяться гаджети і відправляє сконцентрований потік міліметрових хвиль, які конвертуються «клієнтом» в ток потужністю 5 Вт.