  1. Головна
  2. Техно
  3. HiTech
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    HiTech

    У Telegram та WhatsApp стався масштабний збій в Європі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Telegram та WhatsApp стався масштабний збій в Європі

    Більшість користувачів месенджерів поскаржилися на проблеми з підключенням, відправкою повідомлень і авторизацією

    У Telegram і WhatsApp стався масштабний збій.

    Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

    Зокрема, на роботу месенджерів скаржаться переважно жителі країн Європи та Росії. 81% користувачів Telegram поскаржилися на проблеми з підключенням, ще 18% повідомили про проблеми з відправкою повідомлень.

    На роботу додатка скаржаться в Україні, Білорусі, Франції, Австрії, Росії та ще деяких країнах Європи.

    При цьому у користувачів WhatsApp також виникають проблеми з підключенням.

    Не можуть підключитися до сервера 86% користувачів, а 18% - поскаржилися на складності з авторизацією.

    На проблеми з WhatsApp скаржаться у країнах Центральної Європи, а також у Росії, Іспанії, Італії та Португалії.

    Раніше WhatsApp оголосив, що почне передавати компанії Facebook дані користувачів. Обмін даними нібито дозволить покращити інфраструктуру і підвищити безпеку продуктів компаній, що належать Facebook, а також показувати користувачам релевантну рекламу, йдеться в заяві WhatsApp.

    Напередодні нового року стало відомо, що WhatsApp відключається на певних смартфонах вже 1 січня. Мова йде про ті гаджети, користувачі яких не оновлять операційну систему до iOS 9 або Android 4.0.3. Серед них – iPhone 4 і більш ранні моделі. Щоб WhatsApp знову почав працювати на iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 і iPhone 6S, слід оновити програмне забезпечення до iOS 9, відзначає видання.

    У жовтні Мін'юст США заявив про намір подати проти Google позов за зловживання домінуючим становищем на ринку.

    У грудні американська Федеральна торгова комісія (ФТК) розпочала судовий процес з метою «демонополізувати» Facebook, змусивши його продати Instagram і WhatsApp.

    Водночас у Facebook на цей процес відповіли тим, що колись ФТК сама схвалила угоду з купівлі сервісів компанією Марка Цукерберга.

     Читайте також:
    Теги: Google Facebook Telegram реклама Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies