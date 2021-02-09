У Telegram та WhatsApp стався масштабний збій в Європі

Більшість користувачів месенджерів поскаржилися на проблеми з підключенням, відправкою повідомлень і авторизацією

У Telegram і WhatsApp стався масштабний збій.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Зокрема, на роботу месенджерів скаржаться переважно жителі країн Європи та Росії. 81% користувачів Telegram поскаржилися на проблеми з підключенням, ще 18% повідомили про проблеми з відправкою повідомлень.

На роботу додатка скаржаться в Україні, Білорусі, Франції, Австрії, Росії та ще деяких країнах Європи.

При цьому у користувачів WhatsApp також виникають проблеми з підключенням.

Не можуть підключитися до сервера 86% користувачів, а 18% - поскаржилися на складності з авторизацією.

На проблеми з WhatsApp скаржаться у країнах Центральної Європи, а також у Росії, Іспанії, Італії та Португалії.

Раніше WhatsApp оголосив, що почне передавати компанії Facebook дані користувачів. Обмін даними нібито дозволить покращити інфраструктуру і підвищити безпеку продуктів компаній, що належать Facebook, а також показувати користувачам релевантну рекламу, йдеться в заяві WhatsApp.

Напередодні нового року стало відомо, що WhatsApp відключається на певних смартфонах вже 1 січня. Мова йде про ті гаджети, користувачі яких не оновлять операційну систему до iOS 9 або Android 4.0.3. Серед них – iPhone 4 і більш ранні моделі. Щоб WhatsApp знову почав працювати на iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 і iPhone 6S, слід оновити програмне забезпечення до iOS 9, відзначає видання.

У жовтні Мін'юст США заявив про намір подати проти Google позов за зловживання домінуючим становищем на ринку.

У грудні американська Федеральна торгова комісія (ФТК) розпочала судовий процес з метою «демонополізувати» Facebook, змусивши його продати Instagram і WhatsApp.

Водночас у Facebook на цей процес відповіли тим, що колись ФТК сама схвалила угоду з купівлі сервісів компанією Марка Цукерберга.

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