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    Телеканал «1+1» заявив про тиск з боку Порошенка

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    Група &laquo;1+1 медіа&raquo; заявляє про наявність доказової бази й свідків щодо фактів, &laquo;наведених у журналістському розслідуванні&raquo; щодо Порошенка - Телеканал «1+1» заявив про тиск з боку Порошенка
    Група «1+1 медіа» заявляє про наявність доказової бази й свідків щодо фактів, «наведених у журналістському розслідуванні» щодо Порошенка

    Телеканал намагався отримати коментар в Адміністрації Порошенка щодо наведених фактів в програмі

    Група «1+1 медіа» заявила про тиск з боку президентської команди та наявність доказової бази й свідків щодо фактів, «наведених у журналістському розслідуванні» щодо президента України Петра Порошенка.

    Про це йдеться в заяві телеканалу.

    «Така реакція кандидата у президенти (судовий позов – ред.) у розпал виборчої кампанії ще раз свідчить про слабку та необґрунтовану позицію діючої влади. Розповсюдження такого роду заяв, які не мають конкретики та фактажу, із безґрунтовними звинуваченнями на адресу 1+1, свідчить про тиск на незалежні засоби масової інформації і свободу слова та є неприпустимими з боку діючого президента», – ідеться в повідомленні.

    «Телеканал намагався отримати коментар в Адміністрації президента щодо наведених фактів, втім відповідь на численні звернення не була надана. Ми досі очікуємо відповіді на ці питання, а також на коментар щодо факту торгівлі з Росією заводу «Ленінська кузня», який донедавна належав Петру Порошенку, оприлюднений у розслідуванні «ТСН. Тиждень», – додають у групі «1+1 медіа».

    Голова парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов заявив 25 березня, що президент України Петро Порошенко подав до суду на телеканал «1+1» «за систематичну брехню в особливо великих розмірах».

    На думку Герасимова, власник «1+1» Ігор Коломойський «керується почуттям помсти» після втрати «Приватбанку» та «прагне не допустити перемоги на президентських виборах Петра Порошенка».

     До вашої уваги:  
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