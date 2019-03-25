Телеканал «1+1» заявив про тиск з боку Порошенка



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Група «1+1 медіа» заявляє про наявність доказової бази й свідків щодо фактів, «наведених у журналістському розслідуванні» щодо Порошенка

Телеканал намагався отримати коментар в Адміністрації Порошенка щодо наведених фактів в програмі

Група «1+1 медіа» заявила про тиск з боку президентської команди та наявність доказової бази й свідків щодо фактів, «наведених у журналістському розслідуванні» щодо президента України Петра Порошенка.

Про це йдеться в заяві телеканалу.

«Така реакція кандидата у президенти (судовий позов – ред.) у розпал виборчої кампанії ще раз свідчить про слабку та необґрунтовану позицію діючої влади. Розповсюдження такого роду заяв, які не мають конкретики та фактажу, із безґрунтовними звинуваченнями на адресу 1+1, свідчить про тиск на незалежні засоби масової інформації і свободу слова та є неприпустимими з боку діючого президента», – ідеться в повідомленні.

«Телеканал намагався отримати коментар в Адміністрації президента щодо наведених фактів, втім відповідь на численні звернення не була надана. Ми досі очікуємо відповіді на ці питання, а також на коментар щодо факту торгівлі з Росією заводу «Ленінська кузня», який донедавна належав Петру Порошенку, оприлюднений у розслідуванні «ТСН. Тиждень», – додають у групі «1+1 медіа».

Голова парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов заявив 25 березня, що президент України Петро Порошенко подав до суду на телеканал «1+1» «за систематичну брехню в особливо великих розмірах».

На думку Герасимова, власник «1+1» Ігор Коломойський «керується почуттям помсти» після втрати «Приватбанку» та «прагне не допустити перемоги на президентських виборах Петра Порошенка».