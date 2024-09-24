Тепло та сонячно: прогноз погоди на 24 вересня

Українців радуватиме осіннє тепло

Українців чекає чудова погода у вівторок, 24 вересня. За прогнозами синоптиків, по всій території країни очікується соняячна погода без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде північно-східний, 2-3 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 10-12°C, на півдні країни до 15°C. Вдень повітря прогріється до комфортних 24-28°C, а в Карпатах буде трохи прохолодніше – 23-25°C.

Погода в Україні 24.09 Фото: meteo.gov.ua

У Київській області також очікується сонячний день без опадів. Вітер північно-східний, 2-3 м/с. Температура повітря вночі становитиме 8-10°C, а вдень підніметься до 24-26°C. У Києві вночі очікується близько 11°C, а вдень - 23-25°C.