Польща та Чехія тимчасово скасували низку залізничних рейсів: причина (фото)
Польщу та Чехію затопило
Через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
Компанія зазначає, що обидва поїзди з Праги – до Чопа і до Перемишля – досі на території Чехії і без шансів встигнути на свої стикувальні українські рейси.
«Що стосується пасажирів з України, які прямують на свою стиковку у празькому напрямку, то радимо зв'язатися з вашим чеським або польським оператором залізниці і уточнити розклад наступних рейсів. Є висока ймовірність того, що пасажирам варто запланувати ночівлю у місті стиковки», – повідомляє пресслужба.
До слова, проєкт наказу про уніфікацію тарифів на вантажні перевезення, який «Укрзалізниця» направила у Міністерство розвитку громад та територій, матиме катастрофічні наслідки для цілих галузей економіки України, надходжень до бюджету України, втрати тисяч робочих місць та як результат негативно вплине на обороноздатність нашої держави.
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