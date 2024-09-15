Польща та Чехія тимчасово скасували низку залізничних рейсів: причина (фото)

Польщу та Чехію затопило

Через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Компанія зазначає, що обидва поїзди з Праги – до Чопа і до Перемишля – досі на території Чехії і без шансів встигнути на свої стикувальні українські рейси.

Повені у Польщі фото: ЕРА

«Що стосується пасажирів з України, які прямують на свою стиковку у празькому напрямку, то радимо зв'язатися з вашим чеським або польським оператором залізниці і уточнити розклад наступних рейсів. Є висока ймовірність того, що пасажирам варто запланувати ночівлю у місті стиковки», – повідомляє пресслужба.

Повені у Чехії

До слова, проєкт наказу про уніфікацію тарифів на вантажні перевезення, який «Укрзалізниця» направила у Міністерство розвитку громад та територій, матиме катастрофічні наслідки для цілих галузей економіки України, надходжень до бюджету України, втрати тисяч робочих місць та як результат негативно вплине на обороноздатність нашої держави.