Що спричинило задимлення у столиці: названо причину

Біля Лошакової Гути в Чернігівській області горить торфовище і ліс

Ситуація з погіршення якості повітря і задимленням у Києві пов'язана зі зміною вітру та незначними осередками пожеж в екосистемах. Зокрема, на торфовищах і відкритих територіях Київської, Чернігівської та Сумської областей. Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

«На території України рятувальники ліквідовують 21 масштабну пожежу в екосистемах, загальною площею близько 2 200 га. До робіт залучені близько 860 осіб та 201 одиниця техніки ДСНС, а також три пожежні потяги Укрзалізниці», – йдеться у повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, накопиченню шкідливих домішок в приземному шарі атмосфери сприяє слабкий північний, північно-східний вітер. Радіаційний фон у нормі.

Біля Лошакової Гути в Чернігівській області горить торфовище і ліс. Про масштабну пожежу повідомив громадський активіст Олександр Соколенко. Населений пункт розташований на північ від Києва.

Забруднені через масштабну пожежу повітряні маси разом з вітром з півночі прямують до столиці.

«Прогноз щодо займання несприятливий, екстремальна посуха впродовж наступного тижня лише посилиться», – зазначив Соколенко.

Смердить горілим і в Ірпені та Борисполі. «З посухою дуже велика проблеми. В лісах масово гинуть чагарники», – додав активіст.

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, Київ посів перше місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря. Як повідомлялося, ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі