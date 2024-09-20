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Що спричинило задимлення у столиці: названо причину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Що спричинило задимлення у столиці: названо причину
20 вересня Київ посів перше місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря
фото: glavcom.ua

Біля Лошакової Гути в Чернігівській області горить торфовище і ліс

Ситуація з погіршення якості повітря і задимленням у Києві пов'язана зі зміною вітру та незначними осередками пожеж в екосистемах. Зокрема, на торфовищах і відкритих територіях Київської, Чернігівської та Сумської областей. Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ України. 

«На території України рятувальники ліквідовують 21 масштабну пожежу в екосистемах, загальною площею близько 2 200 га. До робіт залучені близько 860 осіб та 201 одиниця техніки ДСНС, а також три пожежні потяги Укрзалізниці»,  – йдеться у повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, накопиченню шкідливих домішок в приземному шарі атмосфери сприяє слабкий північний, північно-східний вітер.  Радіаційний фон у нормі.

Біля Лошакової Гути в Чернігівській області горить торфовище і ліс. Про масштабну пожежу повідомив громадський активіст Олександр Соколенко. Населений пункт розташований на північ від Києва. 

Що спричинило задимлення у столиці: названо причину фото 1

Забруднені через масштабну пожежу повітряні маси разом з вітром з півночі прямують до столиці. 

«Прогноз щодо займання несприятливий, екстремальна посуха впродовж наступного тижня лише посилиться», – зазначив Соколенко. 

Що спричинило задимлення у столиці: названо причину фото 2

Смердить горілим і в Ірпені та Борисполі. «З посухою дуже велика проблеми. В лісах масово гинуть чагарники», – додав активіст.

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, Київ посів перше місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря. Як повідомлялося, ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі

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Теги: пожежа екологія ДСНС Київщина рятувальники повітря вітер

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