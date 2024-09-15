Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Україна запропонувала Польщі допомогти в подоланні наслідків повені: реакція Туска

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна запропонувала Польщі допомогти в подоланні наслідків повені: реакція Туска
Польща отримала від України пропозицію прийняти 100 рятувальників для допомоги у боротьбі із повінню
фото з відкритих джерел

Україна запропонувала шістьом країнам ЄС допомогу у подоланні наслідків повеней

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск повідомив, що його «зворушила» пропозиція від українського уряду відправити до Польщі допомогу з ліквідації наслідків руйнівних повеней. Про це Туск написав у соцмережі Х (Twitter).

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про готовність сотні рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, прийти на допомогу. 

Польський прем’єр відповів, що його зворушили слова солідарності з Польщею і готовності негайно відправити допомогу.

«Нещодавно Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль надіслав мені заяви про солідарність із Польщею та готовність негайно направити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, для боротьби з паводком. Дуже зворушливо», – зазначив прем’єр-міністр Польщі. 

Повені у Польщі
Повені у Польщі
фото: ЕРА

Нагадаємо, у суботу, 14 вересня, у кількох країнах Центральної Європи екстрені служби та навіть армійські підрозділи надають допомогу мешканцям, які потерпають від екстремальних погодних явищ. Циклон «Борис» приніс до Австрії, Чехії, Угорщини, Румунії, Словаччини та Польщі проливні дощі, сильний вітер, а в деякі регіони навіть снігопади.

Сьогодні, 15 вересня, у польському місті Глухолази повінь зруйнувала міст. Місцева влада закликає людей евакуйовуватися. Зранку вода почала текти через насипи на тимчасовому мосту через річку Бяла Глухоляска. Незабаром після цього міст зруйнувався.

У південно-західній частині Польщі, де виникла велика повінь, людей почали евакуювати гелікоптерами. Інші шляхи евакуації затоплені. Про це заявив віцепрем’єр-міністр та міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Читайте також:

Теги: міністр місцева влада Дональд Туск вітер влада повінь Денис Шмигаль соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що інноваційного у шлюбі у «Дії»?
Що спільного між шлюбом у «Дії» та ліцензією на знищення памʼяток культури
13 вересня, 17:07
У Тель-Авіві стався сильний вибух, унаслідок якого загинув 50-річний чоловік, який ніс у сумці вибуховий пристрій
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Майорка може заборонити одну систему обслуговування у готелях
Перший курорт у Європі може заборонити систему all inclusive
19 серпня, 14:20
Індійські мандрівники активно мандрують Європою, зокрема і у Британії
Туристи з Індії заполонять світ: видання Economist пояснило, що відбувається
21 серпня, 13:24
Японія потерпає від надзвичайно сильного тайфуну
У Японії вирує тайфун «Шаньшань»: домівки залишили мільйони жителів
29 серпня, 12:55
Організація з прав людини Human Rights Watch засудила такий тиск на спортсменів із Північної Кореї
КНДР готує покарання для спортсменів за селфі з представниками Південної Кореї
2 вересня, 17:21
Денис Малюська перебував на посаді міністра юстиції України з 29 серпня 2019 року
Рада підтримала відставку міністра юстиції Малюськи
4 вересня, 13:59
Українська влада хоче бути готовою до вступу країни в ЄС не пізніше кінця 2025 року
Коли України буде готова до вступу в ЄС? Глава уряду назвав терміни
10 вересня, 15:17
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (зліва) також скасував свою поїздку на церемонію до Потсдама
Прем'єр Польщі Туск скасував візит до Німеччини
10 вересня, 10:38

Соціум

Україна запропонувала Польщі допомогти в подоланні наслідків повені: реакція Туска
Україна запропонувала Польщі допомогти в подоланні наслідків повені: реакція Туска
У Польщі постраждалих від повені рятують гелікоптери
У Польщі постраждалих від повені рятують гелікоптери
Контратака росіян на Курщині: деталі від британської розвідки
Контратака росіян на Курщині: деталі від британської розвідки
Одне із польських міст під загрозою затоплення: оголошено евакуацію населення (фото, відео)
Одне із польських міст під загрозою затоплення: оголошено евакуацію населення (фото, відео)
Американські туристи повернулися на Землю після першого приватного виходу у відкритий космос
Американські туристи повернулися на Землю після першого приватного виходу у відкритий космос
Контратака російських військових на Курщині: з'явилися супутникові знімки
Контратака російських військових на Курщині: з'явилися супутникові знімки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
25K
Герой України пояснив, чому пожалкував, що не загинув
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
15K
Важлива деталь Курської операції, на яку практично не звернули уваги
12K
Прогноз магнітних бур на 14-16 вересня: якою буде сонячна активність
11K
Трамп повідомив, як закінчить війну між Україною та Росією

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала 25 хвилин
Вчора, 22:22
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua