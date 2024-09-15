Україна запропонувала Польщі допомогти в подоланні наслідків повені: реакція Туска

Польща отримала від України пропозицію прийняти 100 рятувальників для допомоги у боротьбі із повінню

Україна запропонувала шістьом країнам ЄС допомогу у подоланні наслідків повеней

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск повідомив, що його «зворушила» пропозиція від українського уряду відправити до Польщі допомогу з ліквідації наслідків руйнівних повеней. Про це Туск написав у соцмережі Х (Twitter).

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про готовність сотні рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, прийти на допомогу.

Польський прем’єр відповів, що його зворушили слова солідарності з Польщею і готовності негайно відправити допомогу.

«Нещодавно Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль надіслав мені заяви про солідарність із Польщею та готовність негайно направити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, для боротьби з паводком. Дуже зворушливо», – зазначив прем’єр-міністр Польщі.

Повені у Польщі фото: ЕРА

Нагадаємо, у суботу, 14 вересня, у кількох країнах Центральної Європи екстрені служби та навіть армійські підрозділи надають допомогу мешканцям, які потерпають від екстремальних погодних явищ. Циклон «Борис» приніс до Австрії, Чехії, Угорщини, Румунії, Словаччини та Польщі проливні дощі, сильний вітер, а в деякі регіони навіть снігопади.

У суботу в 38 населених пунктах Чеської Республіки було оголошено найвищу загрозу повені pic.twitter.com/gc3aG2v9LC — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 14, 2024

Сьогодні, 15 вересня, у польському місті Глухолази повінь зруйнувала міст. Місцева влада закликає людей евакуйовуватися. Зранку вода почала текти через насипи на тимчасовому мосту через річку Бяла Глухоляска. Незабаром після цього міст зруйнувався.

У Польщі повінь зруйнувала міст у місті Глухолази на південному заході країни pic.twitter.com/FqsQqWIIAq — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 15, 2024

У південно-західній частині Польщі, де виникла велика повінь, людей почали евакуювати гелікоптерами. Інші шляхи евакуації затоплені. Про це заявив віцепрем’єр-міністр та міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.