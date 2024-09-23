Стало відомо, коли розпочнеться опалювальний сезон у столиці

Віталій Кличко: «Якщо три доби температура опускається нижче 15 градусів, то ми включаємо вже теплопостачання»

Опалювальний сезон у Києві має розпочатися 15 жовтня, але за певних умов. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ24».

За словами очільника міста, батареї буде увімкнено, якщо температура повітря три доби підряд буде менше 15°С тепла. Якщо цього не станеться до 15 жовтня, то опалення увімкнуть пізніше. «Якщо три доби температура опускається нижче 15 градусів, то ми включаємо вже теплопостачання. Тобто ми стежимо за погодними умовами. Але 15 жовтня ми вже плануємо починати опалювальний сезон», – зазначив Кличко.

Мер Києва також додав, що місто 99% виконало усі випробування систем.

Раніше повідомлялося, що Київська область вже майже на 90% готова до опалювального сезону. Усі роботи відбуваються за графіком. Як повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, у столиці ремонтують водопровідні та каналізаційні мережі, насосні станції, роблять заготівлю пального, запаси посипального матеріалу, готують спеціалізовану збиральну техніку.

У школах та садах Київської області на сьогодні понад 1,9 тис. генераторів різної потужності. Фактично, забезпечені ними всі навчальні заклади.