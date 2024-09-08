Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У США в Долині смерті зафіксували рекордну спеку

Іван Гавриляк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У США в Долині смерті зафіксували рекордну спеку
П'ятеро відвідувачів стоять перед цифровим термометром, що показує 120 градусів за Фаренгейтом
фото: NPS J Jurado

Найвища температура цього літа була зафіксована 7 липня – 129,2°F (54°C)

Національний парк Долина Смерті (Каліфорнія, США) пережив найспекотніше метеорологічне літо (червень-серпень) за всю історію спостережень із середньою 24-годинною температурою 104,5°F (40,3°C). Це перевищує попередній рекорд у 104,2°F (40,1°C), встановлений у 2021 та 2018 роках.

Рекордне літо було підкреслено липнем, коли метеостанція у Furnace Creek зафіксувала найспекотніший місяць за всю історію. Протягом цього місяця температура в парку була дев'ять днів поспіль 125°F (51,7°C) або вище, і лише сім днів, коли температура не досягала 120°F (48,9°C).

Найвища температура цього літа була зафіксована 7 липня – 129,2°F (54°C).

Нічні мінімуми також відіграли значну роль в екстремальній спеці. Середня мінімальна температура 91,9°F (33,3°C) означала, що вночі не було значного полегшення. З 1 червня по 31 серпня температура опускалася нижче 80°F (26.6°C) лише п'ять разів, і було дев'ять днів, коли нічні мінімуми не опускалися нижче 100°F (37.7°C).

Влітку рейнджери парку відреагували на кілька небезпечних для життя інцидентів, пов'язаних зі спекою, в тому числі два летальних випадки, коли спека була одним із факторів, що спричинили смерть. Під час іншого інциденту чоловіка довелося рятувати з піщаних дюн після того, як він загубив свої шльопанці і отримав опіки другого ступеня.

Мандрівникам, які прямують до Національного парку Долини Смерті, слід очікувати, що спека триватиме до початку жовтня. Відвідувачам рекомендується перебувати в межах 10 хвилин ходьби від автомобіля з кондиціонером, пити багато води, їсти солоні закуски, носити головний убір і користуватися сонцезахисними засобами.

Читайте також:

Теги: літо погода США рекорд спека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Компанії у США несвідомо наймають північнокорейців на сотні робіт низького рівня, надаючи Пхеньяну доступ до інформації
Як шпигуни КНДР пролізли у мережі США: подробиці від The Wall Street Journal
6 вересня, 15:13
Байден, Кара-Мурза та його родина у Білому домі
Байден зустрівся з росіянином Кара-Мурзою, який критикував санкції проти РФ
16 серпня, 11:30
Надаючи зброю Ізраїлю, Вашингтон також намагався домовитися про припинення вогню в Газі
США схвалили продаж Ізраїлю озброєнь на понад $20 млрд
14 серпня, 03:19
Кількість мігрантів які нелегально прибули до Британії цього року – майже 20 тисяч
Кількість нелегальних мігрантів у Британії після виборів знову зашкалює – Daily Mail
19 серпня, 18:14
Президент США Джо Байден затвердив у березні таємну ядерну стратегію, яка передбачає заходи для стримування Китаю від розширення його ядерного арсеналу
Байден затвердив таємний документ про ядерну стратегію – The New York Times
21 серпня, 05:45
У Верховній Раді має відбутися розгляд законопроєкту № 8371 про заборону УПЦ МП
Заборона Московської церкви. Депутатка розказала, чим її шантажували перед голосуванням
20 серпня, 10:45
Дональд трамп активно коментував промову Камали Гарріс
Промова Гарріс на з’їзді обурила Трампа: опублікував рекордну кількість дописів
24 серпня, 10:55
Перший ступінь ракети SpaceX Falcon 9 зазнав невдачі під час спроби посадки на платформу в Атлантичному океані
США заборонили польоти ракеті Falcon 9 на тлі інциденту з невдалим приземленням
29 серпня, 10:12
Росія використовує штучний інтелект для створення фейкового контенту, який би сформував результат на користь Трампа
Розвідка США: Росія просуває Трампа «більш витончено», ніж раніше
Сьогодні, 09:52

Соціум

Помер ведучий КВК і довірена особа Путіна Олександр Масляков
Помер ведучий КВК і довірена особа Путіна Олександр Масляков
У США в Долині смерті зафіксували рекордну спеку
У США в Долині смерті зафіксували рекордну спеку
У Латвії розбився російський військовий дрон
У Латвії розбився російський військовий дрон
Білгород здригнувся від вибухів, у небі видніється стовп диму (відео)
Білгород здригнувся від вибухів, у небі видніється стовп диму (відео)
Визначилися переможці Венеційського кінофестивалю
Визначилися переможці Венеційського кінофестивалю
Масові протести в Ізраїлі: громадяни закликають уряд повернути заручників із Гази
Масові протести в Ізраїлі: громадяни закликають уряд повернути заручників із Гази

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
37K
8 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
16K
Прогноз магнітних бур на 8-10 вересня: якою буде сонячна активність
14K
Глава ЦРУ: Ризик ядерного удару по Україні був реальним
6613
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
Вчора, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua