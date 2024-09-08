У США в Долині смерті зафіксували рекордну спеку

Найвища температура цього літа була зафіксована 7 липня – 129,2°F (54°C)

Національний парк Долина Смерті (Каліфорнія, США) пережив найспекотніше метеорологічне літо (червень-серпень) за всю історію спостережень із середньою 24-годинною температурою 104,5°F (40,3°C). Це перевищує попередній рекорд у 104,2°F (40,1°C), встановлений у 2021 та 2018 роках.

Рекордне літо було підкреслено липнем, коли метеостанція у Furnace Creek зафіксувала найспекотніший місяць за всю історію. Протягом цього місяця температура в парку була дев'ять днів поспіль 125°F (51,7°C) або вище, і лише сім днів, коли температура не досягала 120°F (48,9°C).

Найвища температура цього літа була зафіксована 7 липня – 129,2°F (54°C).

Нічні мінімуми також відіграли значну роль в екстремальній спеці. Середня мінімальна температура 91,9°F (33,3°C) означала, що вночі не було значного полегшення. З 1 червня по 31 серпня температура опускалася нижче 80°F (26.6°C) лише п'ять разів, і було дев'ять днів, коли нічні мінімуми не опускалися нижче 100°F (37.7°C).

Влітку рейнджери парку відреагували на кілька небезпечних для життя інцидентів, пов'язаних зі спекою, в тому числі два летальних випадки, коли спека була одним із факторів, що спричинили смерть. Під час іншого інциденту чоловіка довелося рятувати з піщаних дюн після того, як він загубив свої шльопанці і отримав опіки другого ступеня.

Мандрівникам, які прямують до Національного парку Долини Смерті, слід очікувати, що спека триватиме до початку жовтня. Відвідувачам рекомендується перебувати в межах 10 хвилин ходьби від автомобіля з кондиціонером, пити багато води, їсти солоні закуски, носити головний убір і користуватися сонцезахисними засобами.