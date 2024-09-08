У Карпатах вдарили приморозки, температура опустилася нижче нуля

Світлини морозного ранку 8 вересня опублікував голова однієї з високогірних громад Чернівецької області

У горах Буковини вже вдарили приморозки: температура опустилася до мінус трьох градусів морозу. Світлини морозного ранку 8 вересня опублікував голова однієї з високогірних громад Чернівецької області – Селянтинської – Валерій Полянчук.

Так, у селі Верхній Яловець, де живе Полянчук, було мінус 3°С. Земля покрилася інеєм.

«Взагалі в цю пору це є нормою, але трохи недобре, бо з засухи переходить у приморозки і пропадає вода», – поділився голова громади.

Нагадаємо, в Україні досі триває метеорологічне літо. Воно завершиться тоді, коли три дні поспіль середньодобова температура повітря складе +15°С.

Крім того, літо другий рік поспіль побило світові рекорди з аномальної спеки. Це збільшує шанси на те, що 2024 рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень.

Також аномальна осіння спека чекає на Європу. Про це у мережі Х пише історик погоди Максиміліано Еррера. Еррера спеціалізується на кліматичній статистиці і вважає, що нинішня осінь у деяких країнах може побити національні рекорди зі спеки.