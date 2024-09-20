Слід закрити вікна та не виходити на вулицю: у яких районах Києва найгірший стан повітря

Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу)

Станом на 7:00 в Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 89 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 126,2 мкг/м3 (гранично допустима

концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 107,7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 120,4 мкг/м3;

оксиду азоту – 8,3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

діоксиду азоту – 46,5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксиду сірки – 5,4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксиду вуглецю – 984,6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озону – 9,0 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,12 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 100 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 183,0 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 149,4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 168,3 мкг/м3;

оксиду азоту – 0,6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

діоксиду азоту – 19,6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксиду сірки – 6,0 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксиду вуглецю – 961,4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озону – 59,1мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 100 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 131,9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 105,2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 120,8 мкг/м3;

оксиду азоту – 15,2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

діоксиду азоту – 53,2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксиду сірки – 5,9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксиду вуглецю – 982,6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озону – 8,2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 100 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 175,4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3),

зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 147,9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 164,8 мкг/м3;

оксиду азоту – 73,8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

діоксиду азоту – 72,6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксиду сірки – 15,9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксиду вуглецю – 1309,6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озону – 51,8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензолу – 0,0 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 90 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 134,7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 112,6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 126,4 мкг/м3;

оксиду азоту – 7,3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

діоксиду азоту – 20,8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксиду сірки – 5,5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксиду вуглецю – 679,3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озону – 42,0 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензолу – 0,1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,12 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря –100 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 171,4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 125,4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 153,0 мкг/м3;

оксиду азоту – 84,8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

діоксиду азоту – 112,3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксиду сірки – 5,2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксиду вуглецю – 791,5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 74 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 108,5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 80,0 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 97,4 мкг/м3;

оксиду азоту – 57,9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

діоксиду азоту – 56,1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксиду сірки – 9,0 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксиду вуглецю – 858,7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озону – 8,5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

сірководню – 1,4 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), О3 (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

Як повідомлялося, ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі