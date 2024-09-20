Головна Київ Новини
search button user button menu button

Слід закрити вікна та не виходити на вулицю: у яких районах Києва найгірший стан повітря

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Слід закрити вікна та не виходити на вулицю: у яких районах Києва найгірший стан повітря
Запах гару відчувають мешканці усього міста, особливо столичної Борщагівки
фото: glavcom.ua

Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу)

Станом на 7:00 в Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 89 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 126,2 мкг/м3 (гранично допустима

  • концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 107,7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 120,4 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 8,3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 46,5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 5,4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 984,6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 9,0 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).
    Радіаційний фон становить 0,12 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 100 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:  

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 183,0 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 149,4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 168,3 мкг/м3;

  • оксиду азоту – 0,6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 19,6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 6,0 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 961,4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 59,1мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 100 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 131,9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 105,2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 120,8 мкг/м3;

  • оксиду азоту – 15,2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 53,2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 5,9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 982,6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 8,2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 100 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 175,4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3),

  • зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 147,9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 164,8 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 73,8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 72,6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 15,9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 1309,6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 51,8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензолу – 0,0 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 90 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:  

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 134,7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 112,6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 126,4 мкг/м3;

  • оксиду азоту – 7,3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 20,8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 5,5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 679,3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 42,0 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензолу – 0,1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0,12 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря –100 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:  

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 171,4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 125,4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 153,0 мкг/м3;

  • оксиду азоту – 84,8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 112,3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 5,2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 791,5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 74 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 108,5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 80,0 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 97,4 мкг/м3;

  • оксиду азоту – 57,9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 56,1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 9,0 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 858,7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 8,5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • сірководню – 1,4 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), О3 (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

Як повідомлялося, ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі

Читайте також:

Теги: повітря Київ екологія пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа у Торопці після влучання дронів
Влада заборонила росіянам поширювати відео з місця пожежі у Торопці
18 вересня, 16:21
Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах Київської області
Забруднення повітря: який радіаційний фон у столиці
17 вересня, 08:55
За прогнозами синоптиків, сильні дощі на сході Австрії будуть щонайменше до вівторка
Негода в Австрії: дощі зруйнували дві дамби, деякі населені пункти затоплено
16 вересня, 03:59
У Києві працюють сили ППО: що відомо
У Києві працюють сили ППО: що відомо
16 вересня, 02:03
Рятувальники визволили песика з охопленого вогнем будинку
У Харкові рятувальники дістали з 12-го поверху зруйнованого росіянами будинку господаря та його собаку
15 вересня, 18:49
Наразі демонтажні роботи зупинено
Невідомі зруйнували декоративну ліпнину на пам’ятці архітектури у центрі Києва (фото)
9 вересня, 11:50
Заступник глави Офісу президента Олег Татаров та глава Служби безпеки Василь Малюк
Татаров і Малюк убивали чеченців у Києві – Зеленський
27 серпня, 15:08
Без опадів та спека до +34°C: прогноз погоди на 26 серпня
Без опадів та спека до +34°C: прогноз погоди на 26 серпня
26 серпня, 04:58
Електропостачання взимку залежить від декількох факторів
Скільки триватимуть відключення світла взимку: нардеп озвучив найкращий і найгірший сценарії
25 серпня, 18:58

Новини

Нічна атака на Київщину: влада повідомила деталі
Нічна атака на Київщину: влада повідомила деталі
Київ посів перше місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря
Київ посів перше місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря
На Київщині чоловік скоїв убивство просто посеред вулиці: деталі від поліції
На Київщині чоловік скоїв убивство просто посеред вулиці: деталі від поліції
Слід закрити вікна та не виходити на вулицю: у яких районах Києва найгірший стан повітря
Слід закрити вікна та не виходити на вулицю: у яких районах Києва найгірший стан повітря
На столичній Троєщині стали трамваї: киянам слід скористатися іншими видами транспорту
На столичній Троєщині стали трамваї: киянам слід скористатися іншими видами транспорту
У «Київтеплоенерго» знову пройшли обшуки: підприємство заявляє про ризик для екологічного об’єкта
У «Київтеплоенерго» знову пройшли обшуки: підприємство заявляє про ризик для екологічного об’єкта

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
14K
Транзит газу в обмін на АЕС. Експерт пояснив, як треба домовлятися українській владі
14K
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9903
Названі найбагатші країни світу: Швейцарія поступилась своїм місцем іншій державі
5675
Глава МЗС Польщі пропонує віддати Крим під мандат ООН: реакція Меджлісу

Новини

Сонячно та до 22°C тепла: прогноз погоди на 20 вересня
Сьогодні, 05:00
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як маскуються іранські ракети «Фатх», які були передані Росії. Пояснення експерта
Вчора, 16:18
Купа брухту та «мінус» спостережний пункт: прикордонники показали, як нищать окупантів
Вчора, 12:36
МЗС Польщі запропонувало передати Крим ООН, щоб провести там «чесний референдум»
Вчора, 10:32
Без опадів та до 26°С тепла: прогноз погоди на 19 вересня
Вчора, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua