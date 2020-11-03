Теракт у Відні: вже відомо про трьох жертв нападу

Одного терориста у Відні застрелила поліція

Четвертий загиблий - сам злочинець

Глава поліції Австрії Герхард Пюрстль уточнив, що в результаті нападу загинули троє мирних жителів, четвертий загиблий - сам злочинець.

Про це повідомляє Kurier.

За його словами, зловмисник був застрелений поліцією о 20:09.

Квартиру нападника, симпатика терористичної організації «Ісламська держава», озброєного штурмовою гвинтівкою та поясом смертника, зламали та обшукали.

Поліції вже відоме ім'я нападника.

Міністр внутрішніх справ Карл Нехаммер поки не хоче надавати жодних деталей про злочинця через розслідування, що тривають.

На даний момент не можна виключати, що у нападника були спільники. Сьогодні вранці Нехаммер говорив журналістам про «напад принаймні одного ісламістського терориста».

Крім того, ще щонайменше 15 людей зазнали поранень, зокрема співробітник поліції.

У мережі з'явилося відео, на якому, імовірно, відбувається затримання терористів, які влаштували атаку у центрі австрійської столиці Відня ввечері 2 листопада.



