Теракт у Відні: вже відомо про трьох жертв нападу
Четвертий загиблий - сам злочинець
Глава поліції Австрії Герхард Пюрстль уточнив, що в результаті нападу загинули троє мирних жителів, четвертий загиблий - сам злочинець.
Про це повідомляє Kurier.
За його словами, зловмисник був застрелений поліцією о 20:09.
Квартиру нападника, симпатика терористичної організації «Ісламська держава», озброєного штурмовою гвинтівкою та поясом смертника, зламали та обшукали.
Поліції вже відоме ім'я нападника.
Міністр внутрішніх справ Карл Нехаммер поки не хоче надавати жодних деталей про злочинця через розслідування, що тривають.
На даний момент не можна виключати, що у нападника були спільники. Сьогодні вранці Нехаммер говорив журналістам про «напад принаймні одного ісламістського терориста».
Крім того, ще щонайменше 15 людей зазнали поранень, зокрема співробітник поліції.
Про це розповів бургомістр Відня Міхаель Людвіг під час пресконференції. Також цю інформацію підтверджують у МВС Австрії, передає DW.
Нагадаємо, у столиці Австрії група людей атакувала кілька об'єктів – ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.
Додамо, що раніше ЗМІ писали про щонайменше 7 – 8 загиблих у результаті теракту у Відні.
Також відомо, що джихадісти заявили про свою причетність до нападів у Відні.
https://news.24tv.ua/chislo-zagiblih-vnaslidok-teraktu-vidni-zroslo-svitovi-novini_n1449888
У мережі з'явилося відео, на якому, імовірно, відбувається затримання терористів, які влаштували атаку у центрі австрійської столиці Відня ввечері 2 листопада.