В Індії розбився винищувач МіГ-27



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Пілот успішно катапультувався

В районі індійського міста Джайсалмер зазнав аварії винищувач МіГ-27 місцевих ВВС, пілот встиг катапультуватися.

Як повідомляє NDTV з посиланням на Міноборони країни, МіГ-27 розбився під час планового польоту у вівторок ввечері, 12 лютого.

Літак зазнав аварії близько 18 години за місцевим часом під час тренувальної місії, пише India Today.

«Літак МіГ-27, що вилетів з Джайсалмера, зазнав аварії під час звичайної місії у вівторок ввечері. Пілот встиг катапультуватися. Зараз суд розслідує причину аварії», – прокоментував прес-секретар Міністерства оборони Індії Кол Сомбіт Гош.

Раніше повідомлялося, що в Судані розбився військовий вертоліт ООН з 23 пасажирами на борту.

Також на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах легкий літак з п'ятьма пасажирами на борту врізався у сніговий замет.