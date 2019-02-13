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    У світі

    В Індії розбився винищувач МіГ-27

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    В Індії розбився винищувач МіГ-27

    Пілот успішно катапультувався

    В районі індійського міста Джайсалмер зазнав аварії винищувач МіГ-27 місцевих ВВС, пілот встиг катапультуватися.

    Як повідомляє NDTV з посиланням на Міноборони країни, МіГ-27 розбився під час планового польоту у вівторок ввечері, 12 лютого.

    Літак зазнав аварії близько 18 години за місцевим часом під час тренувальної місії, пише India Today.

    «Літак МіГ-27, що вилетів з Джайсалмера, зазнав аварії під час звичайної місії у вівторок ввечері. Пілот встиг катапультуватися. Зараз суд розслідує причину аварії», – прокоментував прес-секретар Міністерства оборони Індії Кол Сомбіт Гош.

    Раніше повідомлялося, що в Судані розбився військовий вертоліт ООН з 23 пасажирами на борту.

    Також на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах легкий літак з п'ятьма пасажирами на борту врізався у сніговий замет.

    суд Міноборони літак Індія
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