У Міноборони РФ підтвердили, що в Сирії загинуло троє російських військових

Про це повідомлють «РИА Новости» з посиланням на міністерство оборони Росії.

Інцидент стався наприкінці лютого. Автомобіль, в якому їхали російські військові, потрапив в засідку бойовиків в провінції Дейр-ез-Зор.

Так, у міністерстві відзначили, що тіла загиблих росіян доставили в Росію.

Також за інформацією відомства, після надходження інформації про зникнення трьох військових, безперервно велися їх пошуки. Водночас, імена загиблих не повідомляються.

Також в міністерстві заявили, що бойовики, причетні до нападу, в результаті якого загинули росіяни, були вбиті.

За даними російського міноборони, група бойовиків складалася з більш ніж 30 людей.

Нагадаємо, на сході Сирії внаслідок підриву автомобіля на придорожньому фугасі загинув водій, який перевозив журналістів телеканалу NBC.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що сили антитерористичної коаліції на чолі з США звільнили 100% території, яку «Ісламська держава» займала в Сирії і Іраку.

Нагадаємо, у Пентагоні повідомили, що у бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава» не залишилося територій в Сирії.

Раніше повідомлялося, що курди оточили біля сирійського селищу Багуз близько 1500 бойовиків ІДІЛ.

Згодом щонайменше півтисячі бойовиків з останнього прихистку ІДІЛ у Сирії здалися у полон.

Бахгуз був останнім бастіоном «Ісламської держави» в східній частині Сирії. Курдські загони відновили тут активні наступальні дії ввечері 1 березня.

На початку березня повідомлялося, що на сході Сирії двома фронтами йде штурм останнього прихистку ісламістів.