Терористи обстріляли житлові райони Зайцевого, пошкоджено дев’ять будинків

Внаслідок обстрілу поранено велику рогату худобу

У четвер, 26 квітня, бойовики ОРДО обстріляли житлові райони Зайцевого на Донбасі. Про це повідомили в прес-службі поліції Донецької області. «Обстріл населеного пункту почався о 09:00. Наразі виявлено ушкодження 9 будинків по вулиці Вологодського і Шумського. Також поранено дві голови великої рогатої худоби, які перебували в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок обстрілу поранено велику рогату худобу

У четвер, 26 квітня, бойовики ОРДО обстріляли житлові райони Зайцевого на Донбасі. Про це повідомили в прес-службі поліції Донецької області.

«Обстріл населеного пункту почався о 09:00. Наразі виявлено ушкодження 9 будинків по вулиці Вологодського і Шумського. Також поранено дві голови великої рогатої худоби, які перебували в господарській будівлі. Поранених серед населення немає», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що зараз поліцейські продовжують обходити територію і документувати наслідки обстрілу. Вирішується питання про порушення за даним фактом кримінального провадження за ч. 2 ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу, 25 квітня, бойовики обстріляли українські позиції в зоні АТО 76 разів. Внаслідок обстрілів отримали поранення 8 українських військовослужбовців. Ще троє отримали бойові травми.