Терористи змушують українців з «паспортами «ДНР» ставати на військовий облік



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Особи, які отримали «громадянство ДНР», зобов'язані у двотижневий термін стати на військовий облік у відділі військового комісаріату

За порушення правил військового обліку громадянам погрожують відповідальністю «у межах чинного законодавства»

У тимчасово окуповоному місті Ясинувата Донецької області усіх отримувачів так званого «паспорта ДНР» місцеві самопроголошені «органи влади» змушують ставати на військовий облік. Про таку вимогу йдеться на сайті «адміністрації» окупованої Ясинуватої.

Зазначається, що особи, які отримали «громадянство ДНР», зобов'язані у двотижневий термін стати на військовий облік у відділі військового комісаріату.

«На підставі вимог закону ДНР «Про військовий обов'язок і військову службу» громадяни, які отримали громадянство ДНР зобов'язані у двотижневий строк стати на військовий облік у відділі військового комісаріату за місцем проживання. Для постановки на військовий облік при собі необхідно мати паспорт і військовий документ», - йдеться у повідомленні.

Окупанти зазначають, що чоловікам старше 55 років також необхідно ставити печатку в паспорті, а за порушення правил військового обліку погрожують відповідальністю «у межах чинного законодавства».