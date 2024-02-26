The Telegraf назвав причини, чому українські підприємства працюють попри нульову рентабельність

Юрій Риженков зауважив, що наразі пріоритетом для «Метінвесту» підтримання роботи підприємств, навіть якщо це означає, що компанія ледве триматиметься на плаву

У 2023 році Група «Метінвест» перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 14,6 млрд грн податків і зборів

Компанія «Метінвест» за два роки війни втратила потужні заводи, а інші металургійні підприємства Групи розташовані буквально на лінії зіткнення. Під час трансформації компанія зіткнулася з великими викликами: 9000 із 60 тисяч співробітників «Метінвесту» пішли на війну, а заводи досі працюють на межі рентабельності. Про будні українських металургів генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков розповів у інтерв’ю The Telegraf.

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За його словами Риженкова, підтримувати виробництво особливо складно: працівники одягають на роботу бронежилети та шоломи, а компанія облаштувала укриття, щоб захистити їх від прямого вогню.

«Очевидно, для компанії спочатку це було викликом, особливо через бомбардування й високу ймовірність ракетних обстрілів, зокрема на деяких наших підприємствах, розташованих буквально за 35-40 кілометрів від лінії фронту. Ми мали кілька влучань», – говорить гендиректор компанії.

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Юрій Риженков також зауважив, що наразі пріоритетом для «Метінвесту» підтримання роботи підприємств, навіть якщо це означає, що компанія ледве триматиметься на плаву. Наразі металургійні комбінати Групи працюють на 65-75% потужності, а це нижче за нормальний рівень, вказує видання.

«Якщо ви хочете бути прибутковими в металургійній промисловості, рівень завантаження підприємства має бути вищим за 80%. Але принаймні ми можемо забезпечити роботою і зарплатами наших співробітників та зберегти потужності. Ми маємо змогу продовжувати обслуговувати наших клієнтів», – підкреслив гендиректор «Метінвесту».

Як відомо, у 2023 році Група «Метінвест» перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 14,6 млрд грн податків і зборів. Серед найбільших за обсягом відрахувань – єдиний соціальний внесок, що становить 3,3 млрд грн, податок на прибуток – 3,2 млрд грн, та податок на доходи фізичних осіб – понад 3 млрд грн.

Нагадаємо, Бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб «Шахтар» спрямували на допомогу країні, військовим та мирним людям вже понад 7,6 млрд грн (понад $223 млн) за 24 місяці повномасштабного вторгнення. Головні напрямки допомоги – підтримка ЗСУ, гуманітарна підтримка цивільного населення, громад та захисників Маріуполя.