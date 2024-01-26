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Що окрім воєнних ризиків відлякує іноземних інвесторів від України. Експерти назвали проблему

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Що окрім воєнних ризиків відлякує іноземних інвесторів від України. Експерти назвали проблему
«Щоб повноцінно диверсифікувати свій бізнес і працювати, треба вирішувати питання з отриманням індивідуальних валютних ліцензій від Нацбанку»
фото з відкритих джерел

«Валютні обмеження обмежують конкурентоспроможність українських компаній», – глава Секретаріату Ради підприємців при уряді

Наразі воєнні ризики та невизначеність в Україні відлякують потенційних інвесторів, тож маємо запропонувати їм стимули – зокрема, у частині послаблення валютних обмежень. Про це заявив Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Андрій Забловський.

«Одне з питань у моїх розмовах із потенційними закордонними інвесторами, звучить: а як комфортно, зручно та швидко завести гроші, вивести за рахунок, як оплачувати заробітну платню? Якщо, наприклад, нерезидент відкриває в Україні компанію, але на рахунок сплачується валюта. Дуже багато моментів, які чітко говорять: без послаблення, подальшої лібералізації валютних регуляцій, буде дуже важко стимулювати прихід іноземних інвесторів та залучати інвестиції», – зауважив Забловський.

Він також підкреслив: існуючі обмеження заважають розвитку і українських компаній, які через них втрачають можливість конкурувати на західних ринках.

«Щоб повноцінно диверсифікувати свій бізнес і працювати, треба вирішувати питання з отриманням індивідуальних валютних ліцензій від Нацбанку, та продовження зовнішніх операцій по валютним контрактам. Це для бізнесу питання, яке стоїть гостро, щоб умовах війни бути більш конкурентоспроможними. Валютні обмеження насправді впливають як на швидкість розрахунків, так і на конкурентоспроможність у роботі з контрагентами. А це впливає в цілому на можливість нашого експорту краще і вигідніше конкурувати не тільки на європейському, а й на інших ринках», – наголосив Забловський.

Раніше головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту економічних досліджень Іван Ус також зауважив, що валютні обмеження мали сенс на початку війни, щоб утримати економічну стабільність, але зараз ці обмеження лише стримують розвиток економіки.

Теги: інвестиції гроші бізнес валюта

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