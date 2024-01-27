Кремль мобілізує оборонну промисловість – скільки ще РФ планує вести війну проти України

За попередні два роки Росії було потрібно занадто багато зусиль, щоб підсилити свою армію

Влада Росії всіляко намагається максимально поставити бізнес на воєнні рейки, проте кількість озброєння, яке має країна-агресорка, навряд чи дозволить їй для повторити якийсь масштабний наступ на Україну 2024 року. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

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Як зауважує видання, за попередні два роки Росії було потрібно занадто багато зусиль, щоб підсилити свою армію.

«Вони говорять про мобілізацію своєї оборонної промисловості протягом наступних трьох років, що означає, що вони прагнуть вести війну принаймні 3-4 роки. Ми перебуваємо в моменті, коли росіяни вразливі, оскільки їхнє виробництво не відповідає їхнім вимогам», – сказало джерело видання із питань оборони.

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«Натяк очевидний: якщо Захід не діятиме, Україна може програти війну. І що буде після цього, ніхто не знає, але з Москви надходять тривожні сигнали щодо подальшого наступу на Європу», – пише The Telegraph.

Нагадаємо, раніше президент-диктатор Росії Володимир Путін 26 січня заявив, що ЗСУ нібито «безуспішно контратакують з усіх боків на Соледарському напрямку», а російські війська тим часом наступають «майже щодня, потроху». Путін, ймовірно, хотів похизуватися нещодавніми успіхами армії РФ та засвідчити злагодженість у її лавах.

Нагадаємо, що російська окупаційна армія посилила наступальні дії та штурми в районі Вербового на Мелітопольському напрямку. Тут уже другу добу поспіль відбувається приблизно 50 бойових зіткнень.

До слова, захоплення Авдіївки на Донеччині залишається пріоритетним для російських загарбників. Ворог здійснює наступ на місто з трьох напрямків.

Триває 703-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.