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Данілов назвав дві обов'язкові складові закону про мобілізацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Данілов назвав дві обов'язкові складові закону про мобілізацію
Закон про мобілізацію повинен бути справедливим для всіх громадян України, вважає Данілов
фото з відкритих джерел

«Люди мають отримати відповіді на всі питання через цей закон», – заявив секретар РНБО

Закон про мобілізацію повинен бути справедливим для всіх громадян України. Крім того, всі норми законодавчого акта мають однаково і зрозуміло тлумачитися для всіх. Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв'ю «Укрінформу».

На переконання Данілова, завдяки справедливому та зрозумілому закону громадяни матимуть абсолютну ясність у питаннях мобілізації, демобілізації, військової підготовки тощо.

«Люди мають отримати відповіді на всі питання через цей закон», – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

7 лютого, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. 243 народних депутатів підтримали проєкт закону.

Раніше повідомлялось, що народні депутати готують законопроєкт щодо зміни підходу до бронювання військовозобов'язаних. Вони пропонують ввести щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників. Голова економічного комітету Дмитро Наталуха наголосив, що український бізнес готовий платити за співробітників, від яких залежить їхня економічна модель, але наразі нема механізму.

Один з законопроєктів щодо бронювання розробляється за участі голови економічного комітету Верховної Ради Дмитра Наталухи. Його суть полягає у бронюванні підприємствами з «білими» зарплатами без заборгованостей зі сплати податків персоналу за фіксовану щомісячну суму (попередньо – 20 тис. грн.). Це стосуватиметься всіх підприємств, але є й обмеження – забронювати можна буде не більше 50% працівників і не більше, ніж на рік кожного.

Альтернативна модель бронювання розробляється в Офісі президента заступником його голови Ростиславом Шурмою. Вона передбачає бронь для працівників, які просто платять податки з зарплати, розмір якої – від 30-35 тис. грн на місяць.

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Теги: закон Олексій Данілов Верховна Рада податки бізнес модель Місяць законопроєкт обмеження

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