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Відразу вісім міжнародних компаній покунули ринок РФ у січні

Катерина Іванова
glavcom.ua
Відразу вісім міжнародних компаній покунули ринок РФ у січні
Найбільша банківсько-фінансова група Кіпру – Bank of Cyprus покинула ринок РФ
фото з відкритих джерел

За даними Київської школи економіки, 356 світових компаній повністю вийшли з Росії, а 1210 перебувають у процесі виходу

У січні 2024 року вісім міжнародних компаній завершили процес виходу з російського ринку шляхом продажу або ліквідації діяльності в РФ. Про це йдеться у дайджесті про вплив виходу іноземних компаній на економіку РФ від KSE Institute.

Так, Росію нещодавно покинули шведський виробник мережевих камер Axis Communications (ліквідація), найбільша банківсько-фінансова група Кіпру – Bank of Cyprus (ліквідація), швейцарський постачальник інституційних брокерських послуг Banque Cramer & Cie SA (ліквідація), американський нафтовий гігант ExxonMobil (ліквідація), польський виробник гірничого обладнання Famur, французький глобальний постачальник автомобільної продукції Faurecia, німецький постачальник автомобільної логістики GEFCO Group і гренландська рибальська компанія Royal Greenland.

«Схоже, що після 2 років війни деякі іноземні власники припинили безуспішні спроби знайти нових покупців для свого бізнесу в Росії і почали виходити кардинальним способом шляхом повної ліквідації», – заявив дослідник Київської школи економіки та керівник проекту LeaveRussia.org Андрій Онопрієнко.

Станом на 6 лютого 2024 року, за даними KSE, 356 світових компаній повністю вийшли з Росії, а 1210 перебувають у процесі виходу.

При цьому більшість (2138 або 58%) міжнародних компаній, які мали зв’язки з Росією станом на початок 2022 року, продовжують вести бізнес на території держави-агресора.

Нагадаємо, відразу п'ять китайських моделей авто пішли з Росії у січні.

Стало відомо, що НАЗК внесло найбільшу у світі мережу швидкого харчування до списку спонсорів війни. Понад 500 ресторанів мережі Subway продовжують працювати на російському ринку

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Теги: ринок бізнес росія

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