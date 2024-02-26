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Чого бракує американському бізнесу в Україні? Результати опитування

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Чого бракує американському бізнесу в Україні? Результати опитування
Відповідно до опитування, бізнес-спільнота вважає, що Уряд має імплементувати реальну та ефективну судову реформу
фото: Depositphotos

Судова реформа, безпека, бронювання та послаблення валютних обмежень – що потрібно американському бізнесу після двох років війни

Ефективна судова реформа, посилення національної безпеки та послаблення валютних обмежень, зокрема дозвіл на репатріацію дивідендів та виплату відсотків за зовнішніми кредитами – це необхідні рішення, які допоможуть роботі бізнесу у 2024 році. Про це йдеться в повідомленні Американської торговельної палати в Україні (ACC). 

Зазначається, що ACC провела опитування серед підприємців, щоб оцінити стан бізнесу в Україні після двох років повномасштабного вторгнення та визначити критичні виклики для бізнес-спільноти у 2024 році.

Відповідно до опитування, бізнес-спільнота вважає, що Уряд має імплементувати реальну та ефективну судову реформу, забезпечити чітку та прозору процедуру бронювання та посилити національну безпеку країни, щоб суттєво допомогти бізнесу в Україні в 2024 році.

Окрім того, роботі бізнесу значно допоможе пом'якшення валютних обмежень щодо репатріації дивідендів та/або виплати процентів за зовнішніми кредитами. Наголошується, що в опитуванні взяли участь 125 керівників та топ-менеджерів компаній-членів Палати. 76% респондентів – керівники компаній.

«Незважаючи на труднощі, натхненна відважними захисниками, бізнес-спільнота продовжує працювати та вірити в Україну, підтримуючи економіку, сплачуючи податки та створюючи робочі місця для українців», – підкреслив Андрій Гундер, Президент Американської торговельної палати в Україні.

Раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації.

Теги: реформа податки бізнес судова реформа

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