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«Метінвест» Ахметова збудував вже 35 опорних пунктів для ЗСУ на лінії оборони, у планах – ще 90

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Метінвест» Ахметова збудував вже 35 опорних пунктів для ЗСУ на лінії оборони, у планах – ще 90
Командні пункти виконані з максимальним комфортом: вони обладнані вентиляцією, обігрівом, інтернетом та всіма засобами зв'язку, які використовують військові
фото: Метінвест

Близько 400-500 співробітників «Метінвесту» постійно залучені у виробництво продукції оборонного характеру

Компанія «Метінвест» долучилася до програми фортифікації, яка проходить фактично на всіх напрямках фронту: за допомогою фахівців та техніки, яку надає підприємство, побудували вже понад 35 взводних опорних пунктів. Кожен такий пункт – це мережа тунелів та сталеві бункери-криївки, які виробляє «Метінвест», об’єднані в єдиний комплекс. В планах компанії – побудувати ще близько 90 пунктів. Але для розширення виробництва необхідно більше людей. Про це розповів операційний директор Групи «Метінвест» Олександр Мироненко в інтерв’ю Прямому. 

«Ми передали вже понад 330 бункерів для бійців. Але постало питання, що потрібно зробити командні пункти, щоб забезпечувати безперервне керування військом поблизу лінії зіткнення. Після цього у нас була дуже змістовна дискусія з військовими, з командуванням на окремих напрямках. І ми розробили проєкт командного пункту, що складається з 5-6 «криївок», – розповів він. 

За його словами, ці командні пункти виконані з максимальним комфортом: вони обладнані вентиляцією, обігрівом, інтернетом та всіма засобами зв'язку, які використовують військові. Там також обладнані місця, де оператори онлайн спостерігають, що відбувається на лінії зіткнення – спостереження робиться з використанням великих телевізорів та комп'ютерної техніки, яку теж забезпечує Метінвест. Відбувається виробництво  в рамках мілітарної ініціативи «Сталевий фронт» бізнесмена Ріната Ахметова.

«Ми серйозно ставимося до забезпечення безпеки цього виробництва, адже розуміємо, що ворог постійно шукає місця, де виробляють продукцію для оборони України. Всі майданчики, на яких виробляється продукція – і мінні трали, і командні пункти та «криївки» — розташовані за межами наших підприємств. Ми дбаємо про безпеку людей, які працюють на цих об'єктах», – наголосив Мироненко. 

Він уточнив: загалом близько 400-500 співробітників «Метінвесту» постійно залучені у виробництво продукції оборонного характеру. І хоча компанія має можливості розширення майже за усіма видами продукції – є дефіцит людей, яких можна залучити до виробництва. Адже, крім оборонного напрямку є ще стандартне виробництво металопродукції. А частина працівників відлучені від основного виробництва й залучені до оборонного.

«Нам потрібно додатково наймати людей. А зараз це дуже проблематично – тому що є певні питання з бронюванням співробітників, адже ми працевлаштовуємо через військкомат. Тобто, людина має офіційно оформитися, зареєструватися у військкоматі. І коли люди це чують, вони кажуть: ми краще пошукаємо щось інше. Тому ми зараз намагаємося співпрацювати з Мінекономіки та Міноборони – тому що ми здатні нарощувати обсяги виробництва. Але нам потрібні люди, яких потрібно забронювати – щоб вони могли займатися військовим замовленням», – пояснив Мироненко.

Теги: Рінат Ахметов фронт Мінекономіки Міноборони військові

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