The Wall Street Journal: Україна - єдина країна, крім Ізраїлю, де і президент, і прем'єр – євреї



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«Якщо Зеленський покаже, що він - український патріот, якого найбільше цікавить побудова української єдності - питання про його походження і віру вичерпаються», - пише The Wall Street Journal Фото: Пресслужба президента України

Голова Об'єднаної єврейської громади України Михайло Ткач вважає Зеленського світським євреєм

Україна після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента стала єдиною країною, крім Ізраїлю, де і президент, і прем'єр-міністр - євреї.

Про це говориться у статті «Understanding Ukraine’s Jewish President», яку опублікувала американська газета The Wall Street Journal.

«Це примітно, враховуючи, що євреї в Україні складають лише невелику меншість… Проте під час виборчої кампанії єврейство Зеленського не грало ролі як фактор», - зазначає автор статті.

Повідомляється, що за кілька тижнів до виборів Зеленський заявив автору публікації в The Wall Street Journal, що той факт, що він єврей, «займає 20-е місце» в довгому списку його рис. Як комік, який іноді висміював політиків, які були відкрито релігійні на публіці, він не зацікавлений в тому, щоб робити віру частиною своєї політичної і національної ідентичності, говориться у статті.

Друг дитинства Зеленського Вадим Переверзєв розповів автору публікації Наталії Гривняк, що оточуючі знали, що Зеленський був євреєм за національністю, але це не проявлялося в святах, в спілкуванні або в дотриманні шаббату.

«Його сім'я була абсолютно така ж, як і інші», - сказав Переверзєв.

«Дружина Зеленського не єврейка, і його діти, як повідомляється, були хрещені в православній традиції, якої дотримуються близько двох третин українців», - наголошується в статті.

Голова Об'єднаної єврейської громади України Михайло Ткач зауважив, що Зеленський розуміє, що таке шаббат. «Питання про те, чи молиться він, не найважливіше», - сказав Ткач.

Він зустрічався із Зеленським і вважає його світським євреєм. «Як тільки ви стаєте президентом переважно православної країни, ви повинні поважати закони цієї країни. Ви повинні поважати традиції цієї країни. Такий наш єврейський закон. Тому я не сумніваюся, що Володимир буде поважати православ'я, християнство в цілому і будь-яку іншу релігію на Україні», - заявив Ткач.

«Революція 2014 року на Майдані допомогла зміцнити українську ідентичність, яка об'єднала суспільство», - пише The Wall Street Journal.

Анна Вишнякова, яка консультує українське МЗС з питань ксенофобії і антисемітизму, зауважила у статті, що в Україні під час Майдану трапився феномен злиття єврейських активістів з українською політичною нацією. «Євреї брали участь у подіях на Майдані і боролися пліч-о-пліч на Сході», - сказала вона.

«Це згуртувало українців навколо політичної, а не етнічної ідентичності. Через п'ять років після революції єврейське походження Зеленського рідко обговорювалося під час кампанії. Зазвичай вона згадувалася лише побічно - наприклад, за чутками, він був близький з українсько-ізраїльським олігархом Ігорем Коломойським», - пише автор статті.

«Після його обрання деякі представники єврейської громади турбувалися, що якщо новий президент потерпить невдачу, козлами відпущення стануть євреї країни, - йдеться в статті. - Незважаючи на складну історію, сьогодні Україна може бути однією з найменш антисемітських країн в Центральній чи Східній Європі. Опитування, проведене Pew в 2018 році, показало, що тільки 5% українців заявляють, що не сприймають євреїв в якості співгромадян. Це тільки близько третини з числа людей, які відповіли так само в Росії, і найнижчий показник в регіоні».

«Сучасна Україна - толерантна і інклюзивна нація, яка залишила проблеми релігії та етнічної приналежності далеко позаду», - вважає в коментарі для статті політолог Костянтин Батозський.

«Зеленський зараз, в основному, зосереджений на створенні нової політичної ідентичності… Виборці думають про зміцнення правопорядку, поліпшення економіки і захисту територіальної цілісності України. Якщо Зеленський зможе забезпечити досягнення результатів по цих проблемах - і покаже, що він - український патріот, якого найбільше цікавить побудова української єдності - питання про його походження і віру вичерпаються», - резюмував автор статті.

Нагадаємо, раніше впливове ізраїльське видання The Jerusalem Post, аналізуючи результати українських виборів, звернуло увагу на унікальний випадок, який склався в Україні після обрання Зеленського президентом.

До слова, посол України в Вашингтоні Валерій Чалий заявив, що візит Зеленського до США та його зустріч із Дональдом Трампом можлива після дострокових парламентських виборів в Україні, які мають відбутися 21 липня.

Джерело: InoPressa