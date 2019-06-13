Зеленський у найближчі місяці зустрінеться із Трампом



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Посол України в Вашингтоні Валерій Чалий повідомив, що Зеленський отримав запрошення від президента США Дональда Трампа, яке має чіткі сигнали

Візит Президента України Володимира Зеленського до США та його зустріч із Дональдом Трампом можлива після дострокових парламентських виборів в Україні, які мають відбутися 21 липня.

Про це в кулуарах «Українських днів» у Конгресі США розповів посол України в Вашингтоні Валерій Чалий.

«Президент України отримав запрошення президента США Дональда Трампа, яке має чіткі сигнали. Мені дуже подобається його зміст – про стратегічне партнерство, про те, що президент США і Сполучені Штати підтримують Україну, і яке містить запрошення відвідати Білий дім», - зазначив український дипломат, якого цитує Укрінформ.

Він уточнив, що йдеться про найближчі місяці. «Ми сподіваємося, що мова йде про (період – ред.) одразу після виборів. У нас зараз відбувається виборчий процес, і після виборів, сподіваюсь, не затягуючи, в серпні – це залежить від графіка Президента України, який очевидно має насичену програму – ми будемо мати таку важливу зустріч у Вашингтоні», - зауважив Чалий.

Водночас, він підкреслив, що важлива не тільки дата, а й зміст перемовин. «У нас є про що говорити, у нас є що запропонувати Сполученим Штатам, у США є що запропонувати нам», - наголосив дипломат.

Посол позитивно оцінив можливість зустрічі президентів. «Втім, усі ці можливості напрацьовані роками, вони не виникли прямо сьогодні. Водночас, прихід нового Президента України дає оптимістичні очікування на швидке просування всіх рішень, які будувались дуже довго в стратегічному партнерстві України і США», - підкреслив Чалий.

Він зауважив, що Посольство України в США працює разом з МЗС України й Адміністрацією Президента над підготовкою «саме змістовного візиту до Сполучених Штатів».

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель 18 червня вперше проведе зустріч в Берліні з президентом України Володимиром Зеленським.