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    Тихановська про смерть Шишова: білоруси не можуть бути в безпеці навіть за кордоном

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    Віталія Шишова&nbsp;знайшли повішеним в Києві - Тихановська про смерть Шишова: білоруси не можуть бути в безпеці навіть за кордоном
    Віталія Шишова знайшли повішеним в Києві
    Фото з відкритих джерел

    Світлана Тихановська висловила співчуття рідним та близьким Віталія Шишова

    Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що білоруси не можуть бути в безпеці навіть за кордоном. Так вона прокоментувала у Telegram смерть голови «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова.

    «Білоруси не можуть бути в безпеці навіть за кордоном, поки є ті, хто намагається мстити їм і ховати правду, позбавляючись від свідків», – заявила лідерка опозиції.

    За словами Тихановскої, Шишов допомагав білорусам – і його знайшли повішеним, як колись Микиту Кривцова.

    «Але це сталося на території іншої країни. Як і захоплення заручників сталося на борту літака іншої країни. Як і спроба примусово вивезти нелояльну спортсменку в Білорусь з території іншої країни», – написала вона.

    Тихановська висловила співчуття рідним та близьким Шишова.

    «І дякую Україні за відкриття кримінальної справи і готовність достукатися до правди», – резюмувала лідерка білоруської опозиції.

    Нагадаємо, організація «Білоруський дім в Україні» заявляє, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, стежили, і що поліція про це знала.

    Як відомо, 3 серпня в одному з київських парків знайшли повішеним зниклого напередодні голову «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова.

    Нагадаємо, 2 серпня у Києві зник лідер «Білоруського дому в Україні» Віталій Шишов. Чоловік вийшов на пробіжку і не повернувся.

    Знайомі Віталія Шишова розповіли ЗМІ, що раніше за ним вже стежили невідомі під час пробіжок. Також до нього і до його дівчині підходили підозрілі люди, намагалися розмовляти.

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    Теги: Білорусь Київ смерть Україна самогубство опозиція Світлана Тихановська
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    Тихановська про смерть Шишова: білоруси не можуть бути в безпеці навіть за кордоном