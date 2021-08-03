Лукашенко й легкоатлетка Тимановська. Карикатурист висміяв білоруські «лещата» (фото)

Кожен сміливий білорус, який потрапляє за межі Білорусі, не може почуватися в безпеці

Сергій Йолкін зобразив у новій роботі Лукашенка, який злісно зиркає услід білоруській спортсменці

Історія із спортсменкою Крістіною Тимановською варта детективного фільму. Легкоатлетка фактично могла стати заручником та жертвою білоруської репресивної машини. Її просто-напросто хотіли вивезти проти її волі в Білорусь з Японії. Пристрасті розгорілися після того, як легкоатлетка піддала нищівній критиці спортивне начальство в Білорусі (одразу після цього Крістіну усунули від Олімпіади).

На ситуацію оперативно відреагував карикатурист Сергій Йолкін, який зобразив у новій роботі «великого» Лукашенка, який злісно зиркає услід спортсменці.

На щастя, Тимановською опікується японська поліція. Напевно, кожен сміливий білорус, який потрапляє за межі Білорусі, не може почуватися в безпеці, бо його в будь-який момент можуть схопити, викрасти, вбити (варіантів чимало для хворої уяви диктаторів).

Увесь цивілізований світ швидко оцінив ситуацію, пообіцявши притулок для Крістіни. Зокрема Польща та Чехія відреагували на прохання.

Нагадаємо, Тимановська разом із іншими опозиційно налаштованими спортсменами засуджувала насилля проти мирних протестувальників.

Додамо, що після посилення санкцій ЄС проти Мінська різко виріс потік нелегальних мігрантів з Білорусі до Литви. Цю ситуацію дотепно обіграв художник Сергій Йолкін у карикатурі.

Також Йолкін не зміг оминути увагою історію із редактором Романом Доброхотовим, якого обшукали силовики.

Раніше він створив роботу про те, як влада розв'язує питання з небажанням росіян вакцинуватися.

Також карикатурист оперативно відреагував на статтю Путіна, розмістивши в Instagram влучну роботу, де зобразив очільника РФ закривавленим художником, який сам пише історію.

Сергій Йолкін висміяв страх російського диктатора перед опозиціонером Олексієм Навальним.

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