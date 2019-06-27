  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тимчуку сьогодні виповнилося б 47 років. Однокурсники згадали, яким він був

    • Розсилка
    <p>Тимчуку &laquo;був притаманний здоровий кар'єризм, тому він і дослужився до підполковника&raquo;, розповіли однокурсники</p> - Тимчуку сьогодні виповнилося б 47 років. Однокурсники згадали, яким він був

    Тимчуку «був притаманний здоровий кар'єризм, тому він і дослужився до підполковника», розповіли однокурсники

    Фото: sprotyv.info

    Однокурсники Тимчука розповіли, що він був кращим журналістом в групі випускників 1995 року Львівського вищого військово-політичного училища

    27 червня координатору групи «Інформаційний опір», нардепу Дмитру Тимчуку, якого 19 червня знайшли застреленим у своїй квартирі, виповнилося би 47 років.

    Про це повідомляється на сайті групи «Інформаційний опір».

    «27 червня ми вітали би Тимчука з його днем народження. Але дев’ять днів тому перестало битися його серце», - говориться у повідомленні.

    Однокурсники Тимчука розповіли, що він був кращим журналістом в групі випускників 1995 року Львівського вищого військово-політичного училища.

    «Чук - так називали його в нашому курсантському колективі. У випускному журналі «Атака» Дімці пророкували славу відомого журналіста, і він ним став. Починаючи з 2000-го, в Україні мало хто міг змагатися з ним на рівних у створенні текстів на теми безпеки», - повідомили однокурсники Тимчука.

    Зауважується, що Тимчуку «був притаманний здоровий кар'єризм, тому він і дослужився до підполковника».

    «Але за посадами він не ганявся, і «по кістках» до них не йшов - тому і дослужився тільки до підполковника. У статусі депутата він зовсім не став зіркою, завжди відповідав на дзвінки, якщо була можливість - охоче зустрічався з друзями. Цієї весни в розмові у нього проскочило, мовляв, здихається мандату, тоді буде більше часу для зустрічей і для нових проектів», - розповіли однокурсники.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Тимчуку сьогодні виповнилося б 47 років. Однокурсники згадали, яким він був
    Тимчуку сьогодні виповнилося б 47 років. Однокурсники згадали, яким він був
    Тимчуку сьогодні виповнилося б 47 років. Однокурсники згадали, яким він був
    Фото: sprotyv.info

    Нагадаємо, народного депутата Дмитра Тимчука знайшли застреленим у своїй квартирі 19 червня.

    Головною версією смерті Тимчука слідство називає самогубство. Разом із тим, у МВС не виключають, що Тимчука було вбито, однак розглядають і інші версії, серед яких - необережне поводження зі зброєю. Справа відкрита за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

    В коментарі «Главкому» військовий експерт Ігор Романенко підкреслив, що не вірить у те, що Тимчук міг застрелитися випадково під час чистки зброї. У свою чергу у «Народному фронті» припускають, що загибель Тимчука - це замасковане вбивство.

    У нардепів є свої версії щодо загибелі Тимчука. 

    Читайте також
    Верховна Рада Київ Дмитро Тимчук депутати вбивство самогубство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ