Тимчуку сьогодні виповнилося б 47 років. Однокурсники згадали, яким він був



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Тимчуку «був притаманний здоровий кар'єризм, тому він і дослужився до підполковника», розповіли однокурсники Фото: sprotyv.info

Однокурсники Тимчука розповіли, що він був кращим журналістом в групі випускників 1995 року Львівського вищого військово-політичного училища

27 червня координатору групи «Інформаційний опір», нардепу Дмитру Тимчуку, якого 19 червня знайшли застреленим у своїй квартирі, виповнилося би 47 років.

Про це повідомляється на сайті групи «Інформаційний опір».

«27 червня ми вітали би Тимчука з його днем народження. Але дев’ять днів тому перестало битися його серце», - говориться у повідомленні.

Однокурсники Тимчука розповіли, що він був кращим журналістом в групі випускників 1995 року Львівського вищого військово-політичного училища.

«Чук - так називали його в нашому курсантському колективі. У випускному журналі «Атака» Дімці пророкували славу відомого журналіста, і він ним став. Починаючи з 2000-го, в Україні мало хто міг змагатися з ним на рівних у створенні текстів на теми безпеки», - повідомили однокурсники Тимчука.

Зауважується, що Тимчуку «був притаманний здоровий кар'єризм, тому він і дослужився до підполковника».

«Але за посадами він не ганявся, і «по кістках» до них не йшов - тому і дослужився тільки до підполковника. У статусі депутата він зовсім не став зіркою, завжди відповідав на дзвінки, якщо була можливість - охоче зустрічався з друзями. Цієї весни в розмові у нього проскочило, мовляв, здихається мандату, тоді буде більше часу для зустрічей і для нових проектів», - розповіли однокурсники.

Нагадаємо, народного депутата Дмитра Тимчука знайшли застреленим у своїй квартирі 19 червня.

Головною версією смерті Тимчука слідство називає самогубство. Разом із тим, у МВС не виключають, що Тимчука було вбито, однак розглядають і інші версії, серед яких - необережне поводження зі зброєю. Справа відкрита за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

В коментарі «Главкому» військовий експерт Ігор Романенко підкреслив, що не вірить у те, що Тимчук міг застрелитися випадково під час чистки зброї. У свою чергу у «Народному фронті» припускають, що загибель Тимчука - це замасковане вбивство.

У нардепів є свої версії щодо загибелі Тимчука.