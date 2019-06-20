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    В прокуратурі назвали головну версію смерті Тимчука

    • Розсилка
    В прокуратурі назвали головну версію смерті Тимчука

    Прокуратура розглядає самогубство Тимчука як основну версію його загибелі

    Головною версією смерті народного депутата Дмитра Тимчука, тіло якого знайшли у його домі 19 червня, слідство називає самогубство.

    Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

    Проте, за її словами, офіційна версія буде оголошена після завершення усіх слідчих дій, зокрема - після судових експертиз та допитів людей, котрі володіють інформацією про причину смерті Тимчука.

    «Виходячи зі свідчень близьких осіб, слідство володіє інформацією про те, що останнім часом загиблий перебував у депресивному стані, а останній тиждень не виходив з дому взагалі, як і в день смерті», - розповіла Максимець.

    Прокуратурою також буде призначено низку судових експертиз, зокрема, судово-медичну, балістичну та інші.

    «Також слідство очікує письмове заключення експертів, котрі провели комплексне дослідження тіла загиблого», - зазначила речниця.

    Як повідомлялось, народні депутати з різних фракцій у себе на сторінках у Facebook продовжують висловлювати співчуття родичам і друзям, а також діляться своїми думками і версіями.

    Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ розглядають три версії загибелі нардепа Тимчука: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. У свою чергу голова Нацполіції Сергій Князєв розповів подробиці: обставини, за яких було виявлено тіло загиблого.

    У свою чергу група «Інформаційний спротив», яку очолював загиблий напередодні нардеп Дмитро Тимчук, звернулась до ЗМІ та громадян із проханням не поширювати домислів про причини та обставини смерті нардепа, а дочекатися висновків слідства.

    Джерело: Громадське

    прокуратура Дмитро Тимчук депутати вбивство самогубство Facebook
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