Що таке формула Штайнмаєра?

Володимир Зеленський

Формулу Штайнмаєра затвердили. Ось немає ні найменшого поняття про те, як її почати реалізовувати

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Что такое «план Штайнмайера»? По сути это лишь одна фраза, которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе. Согласно плану, этот закон должен вступить на временной основе в день выборов в ОРДЛО, а затем будет утвержден на постоянной основе, если выборы будут признаны честными и демократичными. Подробный текст формулы опубликовал сегодня Роман Бессмертный.

Ничего другого (амнистии, порядка вывода войск, порядка передачи контроля над границей, порядка проведения выборов) в этой формуле нет и не было.

Что в этом нового? Да ничего. То, что в ОРДЛО должны пройти выборы, и то, что эти районы должны иметь особый статус, было определено еще в Минске. Да только с тех пор прошло уже 5 лет, но никакого прогресса нет, и мне не верится в то, что он будет теперь. Потому что главный спорный момент - не то, что будет после выборов. А то, как эти самые выборы вообще проводить. И как раз на этот счет формула Штайнмайера ничего не проясняет.

Чтобы дойти до реализации формулы Штайнмайера, нужно для начала добиться вывода войск и проведения демократичных и открытых выборов в ОРДЛО по украинским законам. А как это сделать? Никто пока не может дать ответ на этот вопрос.

Главная проблема, из-за которой реинтеграция Донбасса не происходит - наличие там вооруженных формирований. Зеленский сегодня подтвердил, что никаких выборов в ОРДЛО «под дулами пулеметов» не может быть. Эту позицию Украина отстаивает уже 5 лет. Россия в свою очередь войска выводить отказывается. И здесь ступор. И никакая формула Штайнмайера не в силах это изменить.

То же касается и самого порядка проведения выборов. В формуле Штайнмайера указано, что выборы должны быть проведены «в соответствии с Конституцией Украины» и «украинским законодательством», быть свободными и демократическими. Ничего больше. Следовательно, на выборы должны быть допущены украинские партии (в том числе «Правый сектор», «Нацкорпус», «Свобода») и украинские СМИ, должна быть обеспечена возможность для свободной предвыборной агитации украинских политиков, должно быть восстановлено вещание украинских телеканалов и обеспечено свободное волеизъявление для всех граждан, в том числе и тех, кто уже выехал.

Как это возможно в нынешних реалиях? Никак. Потому что если ЛДНР пойдут на все эти условия, то они перестанут быть ЛДНР. Так как им придется открыть линию разграничения для свободного проезда, отменить цензуру и карательные органы. Вы верите, что они это сделают? Вот и я не верю.

Формулу Штайнмайера утвердили. Вот только как дойти до ее реализации по-прежнему нет ни малейшего понятия.

Джерело: блог Дениса Казанського

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