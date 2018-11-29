Тимошенко розповіла про 7 принципів балансу у побудові нового курсу України



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Юлія Тимошенко

Тимошенко вважає, що Україна має будувати свій новий курс на основі прогресивного бачення світу

Україна зобов’язана будувати свій новий курс, своє майбутнє на основі новітнього прогресивного бачення світу.

Про це заявила Юлія Тимошенко під час Всеукраїнського форуму «Новий курс України».

Вона звернула увагу учасників заходу на останню доповідь «Римського клубу», де є ціла глава під назвою: «Годі вже триматися за старі філософії».

«Нам, українцям, стратегічно дивлячись у майбутнє, треба перезаснувати свою країну на надійному фундаменті сучасного переосмислення принципів. Закони та державні інститути мають бути реформовані або ліквідовані, якщо вони несправедливі», – наголосила політик.

Так, за словами Юлії Тимошенко, автори доповіді пропонують нове просвітництво, яке б увібрало в себе філософську мудрість людства багатьох поколінь, видатних філософів і вчених сучасності.

Віхами на шляху до нового просвітництва повинні стати рівновага, мудрість, синергія, гармонія між крайнощами, між контрастами та протилежностями, вважають інтелектуали «Римського клубу».

«Якщо продовжити цей ряд, то до нього ще варто додати розуміння, пробачення та інші кроки, які дадуть нам право відновити націю», – заявила вона і додала, що все це абсолютно точно відповідає духовному стану української нації.

За її словами, спираючи на цей дороговказ, на ідеї багатьох філософів, які сповідують гармонію, рівновагу, інтегральний підхід до оцінки всіх процесів у світі, лідери «Римського клубу» пропонують сім принципів такого балансу.

«Думаю, це і буде фундаментом нашої з вами спільної роботи», – наголосила народний депутат.

Першим з таких принципів балансу, зазначила Тимошенко, є баланс між людиною та природою: «Ми маємо сприймати Всесвіт, людство і природу як єдине ціле з Творцем. Якщо виникають конфлікти, війни, коли клітини одного організму бунтують одна проти одної, то в медицині це називається автоімунна реакція. Вона вбиває організм».

Другий принцип – між короткостроковим та довгостроковим.

«Наш народ не може чекати змін ані хвилини. Нам потрібні короткострокові динамічні сильні дії», – зауважила політик. Але водночас, зауважила парламентарій, швидкість має бути збалансована з довгостроковістю, адже ми маємо думати щонайменше про наступні сім поколінь.

Наступний принцип балансу – між приватним і громадським.

«Ринковий фундаменталізм, який зробив свій внесок у розвиток людства, ринковий абсолютизм, який виключає будь-які перешкоди і будь-які рахунки з іншою частиною суспільства, має бути збалансований з громадськими інтересами, що може стати основою нового економічно курсу України», – процитувала Тимошенко доповідь «Римського клубу».

Тимошенко також зазначила, що у доповіді «Римського клубу» звертається увага на баланс між жіночим та чоловічим.

«Ми можемо тримати цей баланс, бо тільки в єдності, у співпраці і гармонії як Інь і Ян ми можемо рухатися вперед і змінювати своє життя і життя людства», – пояснила лідер партії.

Ще один принцип балансу, який пропонується світу, – баланс між рівністю та справедливою винагородою:

«Саме нерівність розподілу доходів між людьми, суспільством та декількома заможними корпораціями руйнує все».

Останній баланс, про який зауважила Тимошенко, – баланс між державою та релігією.

«Сьогодні, коли технократизм, цинізм, а іноді насилля і жорстокість дедалі більше захоплюють світ, мудреці світу кажуть: поверніться до балансу між державою та релігією. Тому що не можливо побудувати успішне суспільство та успішне життя людства без фундаментальних законів моралі: любові, віри, милосердя та прощення», – завершила свій виступ Тимошенко.