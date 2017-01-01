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    Політичні підсумки року 2017 та прогноз на 2018 (прес-конференція)

    Учасники прес-конференції зроблять прогнози політичного життя на 2018
    Сьогодні, 26 грудня, об 11:35 в прес-центрі «Главком» відбудеться прес-конференція в рамках міні проекту «Підсумки року» на тему: «Політичні підсумки року 2017 та прогноз на 2018» Запрошені гості: Світлана Конончук, політологиня, виконавчий директор Українського незалежного центру політичних досліджень, та
    • Сьогодні, 11:35
    • Розсилка
    Олексій Полтораков
    Олексій Полтораков

    Учасники прес-конференції зроблять прогнози політичного життя на 2018

    Сьогодні, 26 грудня, об 11:35 в прес-центрі «Главком» відбудеться прес-конференція в рамках міні проекту «Підсумки року» на тему: «Політичні підсумки року 2017 та прогноз на 2018»

    Запрошені гості:

    Світлана Конончук, політологиня, виконавчий директор Українського незалежного центру політичних досліджень, та Олексій Полтораков, радник Дирекції Національного інституту стратегічних досліджень, політолог . Учасники прес-конференції підведуть підсумки політичного (політичного та зовнішнього) сезону року, що минає, та зроблять прогнози політичного життя на 2018.

    Трансляцію дивіться тут: 

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