Політичні підсумки року 2017 та прогноз на 2018 (прес-конференція)

Учасники прес-конференції зроблять прогнози політичного життя на 2018

Сьогодні, 26 грудня, об 11:35 в прес-центрі «Главком» відбудеться прес-конференція в рамках міні проекту «Підсумки року» на тему: «Політичні підсумки року 2017 та прогноз на 2018» Запрошені гості: Світлана Конончук, політологиня, виконавчий директор Українського незалежного центру політичних досліджень, та



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Олексій Полтораков

Учасники прес-конференції зроблять прогнози політичного життя на 2018

Сьогодні, 26 грудня, об 11:35 в прес-центрі «Главком» відбудеться прес-конференція в рамках міні проекту «Підсумки року» на тему: «Політичні підсумки року 2017 та прогноз на 2018»

Запрошені гості:

Світлана Конончук, політологиня, виконавчий директор Українського незалежного центру політичних досліджень, та Олексій Полтораков, радник Дирекції Національного інституту стратегічних досліджень, політолог . Учасники прес-конференції підведуть підсумки політичного (політичного та зовнішнього) сезону року, що минає, та зроблять прогнози політичного життя на 2018.

Трансляцію дивіться тут: