Тимошенко закликала підписантів Будапештського меморандуму виконати гарантії



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Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко Photo by Alexander Prokopenko

Лідер «Батьківщини» запевнила, що Путін та Росія сьогодні загрожують не тільки Україні

У цих надзвичайних умовах, коли Росія здійснює відверту, неспровоковану агресію проти незалежної Української держави, ми маємо повне право вимагати від країн світу, від колективних світових органів безпеки конкретної, чіткої, дієвої допомоги, включаючи військову.

Про це заявила Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook.

Лідер «Батьківщини» подякувала всім країнам за слова моральної підтримки, проте зауважила: історія Європи та світу загалом свідчить, що політика ліберального потурання агресору та його позірного вмиротворення не усуває загрозу ескалації та «великої війни» у світі.

«Окремо звертаюся до країн-гарантів безпеки і суверенітету України за Будапештським меморандумом. Настав час виконувати гарантії», – переконана Голова партії.

Юлія Тимошенко запевнила, Путін та Росія сьогодні загрожують не тільки Україні.

«Мова вже давно йде про загрозу Європі та всьому світовому порядку, що склався за результатами Другої світової війни. Ви ще маєте час врятувати світ від трагедії, але цей час спливає», – звернулась вона до міжнародних партнерів України.

Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією.

Зазначимо, що президент України Петро Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

Нагадаємо, з’єднання і частини Збройних сил України за рішенням начальника Генерального штабу приведені в стан повної бойової готовності.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.

Рада Безпеки ООН сьогодні скликає термінове засідання щодо України.

Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.