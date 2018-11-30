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    Tinder-скандал у Нацполіції: сьогодні політтехнолог Петров постане перед судом

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    <div class="publication-img-wrapper"> <div class="publication-img-wrapper__caption">Володимир Петров&nbsp;</div> </div> - Tinder-скандал у Нацполіції: сьогодні політтехнолог Петров постане перед судом
    Володимир Петров 
    Фото: facebook.com/Владимир Петров

    30 листопада має відбутися судове засідання

    Підозрюваний у справі про завідомо неправдиве повідомлення про злочин політтехнолог Володимир Петров перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, сьогодні йому оголосять підозру.

    Про це повідомив прокурор Анатолій Матіос в Facebook.

    «А Вова зараз ночує в ізоляторі тимчасового утримання. Завтра йому буде оголошено підозру і відбудеться публічний суд. Тому що не можна думати, що спіймав Бога за бороду і нічого за це не буде», - написала Матіос.

    Нагадаємо, співробітники Головної військової прокуратури затримали Володимира Петрова в справі про завідомо неправдиве повідомлення про злочин, а також порушення таємниці листування правоохоронця.

    Так, досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактами завідомо неправдивого повідомлення про злочин, сполученого з штучним створенням доказів обвинувачення, порушенням таємниці листування, телефонних розмов і т. п., впливу на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків, а також за фактом незаконного збирання, зберігання і використання конфіденційної інформації про людину.

    Володимир Петров - відомий політтехнолог і телеведучий. Став відомий завдяки «Люмпен-шоу». Зараз Петров веде шоу «Ісландія».

    Нагадаємо, на початку листопада студентка КПІ Наталія Бурейко звинуватила чоловіка Ольги Варченко у сексуальних домаганнях і погрозі життю. Варченко спростував це, назвавши те, що відбувається, інформаційною атакою, пов'язаною з персоною його дружини. Пізніше Бурейко подала заяву про погрози в прокуратуру, але незабаром відхрестилася від цього, і вибачилася перед подружжям Варченків, припустивши, що погрози їй надходили з акаунта Олександра Варченка, створеного іншою особою.

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