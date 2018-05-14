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    Тисячі палестинців вийшли на протести проти відкриття посольства США в Єрусалимі

    • Сьогодні, 13:05
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    Церемонія відкриття планується у другій половині дня

    На адміністративному кордоні Сектора Газа у понеділок, 14 травня, проходить палестинський «Марш повернення» і акції протесту проти відкриття посольства США в Єрусалимі.

    Як повідомляє Al Jazeera, в протестах беруть участь близько 10 тисяч палестинців.

    Церемонія відкриття посольства США пройде в Єрусалимі у другій половині дня 14 травня на території американського консульства.

    Через неврегульований статус Єрусалима більшість акредитованих в Ізраїлі послів і частина ізраїльських політиків висловили свою незгоду з рішенням президента США Дональда Трампа про перенесення посольства.

    Нагадаємо, 13 травня за день до відкриття посольства США в Єрусалимі в Ізраїль прибула представницька американська делегація. В її складі в тому числі міністр фінансів США Стівен Мнучін, донька президента Дональда Трампа Іванка, а також її чоловік Джаред Кушнер.

    США відкриють посольство в Єрусалимі 14 травня в день 70-річчя від дня заснування держави Ізраїль.

    Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав всі країни наслідувати приклад Сполучених Штатів і перенести свої посольства в Єрусалим.

    Джерело: Коммерсант

    США Ізраїль Дональд Трамп
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