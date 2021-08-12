Мінкульт зволікає із внесенням до реєстру пам’яток понад 1400 об’єктів Києва

Столична влада закликає Мінкульт прискорити занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації закликає Міністерство культури та інформаційної політики прискорити внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України понад 1400 об’єктів. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«За останні 3 роки та перше півріччя 2021 року було направлено 35 подань про занесення 1542 пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Протягом квітня 2021 року до Департаменту надійшли накази від Мінкультури за 2018-2021 роки про занесення усього 73 об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Тобто ще 1469 об’єктів досі не включені до Держреєстру. У липні ми звернулися із відповідним листом до Міністерства з проханням прискорити занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України», – наголосили в Департаменті охорони культурної спадщини.

Останні об’єкти для внесення до Держреєстру, які були направлені Департаментом до Мінкультури протягом другого кварталу 2021 року:

вул. Антоновича, 23, 23-В, 23-Б;

вул. Бульварно-Кудрявська, 12, 21, 30/13;

вул. Львівська, 3;

вул. Малопідвальна, 4, 6;

вул. Пушкінська, 9, 38;

вул. Хрещатик, 27-А, 26;

вул. Верхній Вал, 48/28;

вул. Притисько-Микільська, 5 (корпус 2);

вул. Притисько-Микільська, 5 (корпус 4);

вул. Почайнинська, 62;

вул. Кирилівська, 132;

вул. Симона Петлюри, 15;

вул. Бульварно-Кудрявська, 8 (садиба), 8 (будинок), 8-А (флігель), 8-Б (флігель), 19-Б, 27-Б;

вул. Львівська, 18-А;

вул. Назарівська, 9, 15, 17;

вул. Пушкінська, 28;

вул. Льва Толстого, 23/1;

вул. Саксаганського, 109/20;

вул. Хрещатик, 12.

Як повідомлялося, навчально-методичний павільйон «Квіти України» отримав статус щойно виявленого об’єкту культурної спадщини.

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