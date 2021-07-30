Ткаченко знайшов виправдання російськомовним серіалам в Україні

Ткаченко: «Я прихильник лагідної українізації, яка дозволяє мати засоби підтримки українськомовного продукту»

На телебаченні російськомовний продукт виготовляти набагато вигідніше з економічної позиції, ніж українськомовний. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв’ю виданню «Новое время».

Міністр зазначив, що виготовлення українськомовного серіалу коштує приблизно до 40 тисяч доларів за серію. І справжнє щастя, якщо у третьому – четвертому показі ці серіали відіб'ються з погляду реклами. І хоча виготовлення серіалу російською мовою коштує дорожче, але через продаж його в Росію ці кошти повертаються.

«Тому це питання не тільки, власне, мови, але й економіки. Не можна примусити приватні канали одразу перелаштуватися з економічного погляду, мають бути підстави та підтримка. В такому випадку я прихильник лагідної українізації, яка дозволяє мати засоби підтримки українськомовного продукту», – підкреслив Ткаченко.

Як раніше повідомлялося, канал «1+1» побачив «розкол суспільства» та відмовився дублювати фільми українською.

До слова, шість телеканалів не дотримуються закону про мову. Кремінь назвав порушників.

Нещодавно Нацрада оштрафувала канал Коломойського через російський серіал.

Тим часом, фракція «Європейської солідарності» може ініціювати у Верховній Раді розгляд звіту Нацради з питань телебачення та радіомовлення, щоб відхилити його, а це потягне за собою відставку половини складу Нацради. Про це написав у Facebook нардеп від «Євросолідарності» Микола Княжицький. Нардеп, зокрема, різко розкритикував Нацраду за бездіяльність під час порушень телеканалами закону про мову.