Вєрка Сердючка виступила на концерті до Дня Незалежності

Глядачі і журналісти таки розчули те, що так дратує Росію

Вєрка Сердючка виступила на святковому концерті до Дня Незалежності України, який відбувся на НСК «Олімпійський».

На сцені заходу Незалежність в нашій ДНК Сердючка з’явилася у яскравому костюмі. Традиційно під час виступу зірку супроводжувала її мама та інші музиканти.

Зірка запалила публіку та змусила всіх підтанцьовувати, виконавши хіт Dancing Lasha Tumbai.

Саме з цією композицією Сердючка посіла друге місце на міжнародному конкурсі Євробачення у 2007 році.

В якийсь момент, повторюючи фразу «Лаша Тумбай», Сердючка чітко проспівала те саме «Раша, гудбай», в чому колись його підозрювала Росія.

Найбільш захопливо публіка сприймала виступи океану Ельзи Ірини Білик, Софії Ротару та гурту ВВ.

Раніше портал MUZVAR обнародував частину трек-листу концерту до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на стадіоні «Олімпійський» у Києві.

Також раніше стало відомо, скільки грошей витратили на святкування Дня Незалежності.

Раніше повідомлялося, що Державне підприємство «Державна театрально-видовищна агенція» 16 серпня повідомило про намір укласти угоду з фізичною особою-підприємець Сусаною Алімівною Джамаладіновою на виступ співачки Джамали під час проведення установчого саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня у київському концертно-виставковому центрі «Парковий».