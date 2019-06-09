Токаєв набирає близько 70% на виборах президента Казахстану – екзит-поли



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Касим-Жомарт Токаєв змінює на посаді президента Нурсултана Назарбаєва

Явка на виборах склала 77,4% від загальної кількості виборців

Касим-Жомарт Токаєв здобуває близько 70 відсотків на виборах президента Казахстану, свідчать дані екзит-полів.

За даними ЦВК, явка на виборах склала 77,4 відсотка від загальної кількості виборців.

У день голосування відбувалися акції протесту в Астані, Нур-Султані та Шимкенті. У МВС розповіли, що правоохоронці затримали «близько 500 людей».

Кожаєв назвав акції протесту спробою «дестабілізувати суспільну обстановку з боку радикально налаштованих елементів», а їхніх учасників – «провокаторами».

Протестувальники виступали проти обрання Токаєва.

З моменту заяви Назарбаєва про відставку в березні кількість протестів у цій середньоазіатській країні помітно зросла. Учасники вимагали політичних реформ, багато хто закликав бойкотувати вибори. Чимало активістів були затримані, засуджені до штрафів чи ув’язнення, деякі молоді чоловіки з числа опозиціонерів несподівано отримали повістки для служби в армії.

Нурсултан Назарбаєв правив Казахстаном майже 30 років, перш ніж оголосити про свою відставку 19 березня 2019 року. Хоча новим президентом автоматично, без виборів, став на час до чергового волевиявлення фактичний висуванець Назарбаєва, спікер Сенату (верхньої палати парламенту) Касим-Жомарт Токаєв, було вирішено провести нові вибори достроково, щоб забезпечити надійну передачу влади.

Джерело: Радіо Свобода