У Нацбанку розповіли, чому обвалилась гривня



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В НБУ запевнили, що наразі економічних підстав для падіння курсу гривні немає

Зростання курсу валют в Україні пов’язане з підвищеним попитом на валюту та не має економічного підґрунтя. Цей попит проявляли переважно українські компанії та громадяни.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій під час брифінгу за підсумками засідання монетарного комітету НБУ.

За його словами, наразі економічних підстав для падіння курсу гривні (та зростання курсу іноземних валют) немає. На курс впливають переважно панічні настрої, спричинені коронавірусом.

«Попит формують українські компанії, які працюють з експортом та імпортом, у яких є боргові залучення в іноземній валюті; фізичні особи: ми бачимо, що готівковий ринок значно сильно відреагував. Ми це все пов’язуємо з психологічними факторами, пов’язаним з глобальною ситуацією у світовій економіці та, безумовно, з вірусом», — повідомив Чурій.

Водночас він заперечив, що обвал курсу валют в Україні спричинив масовий вихід іноземних інвесторів з українських активів.

«Попит від нерезидентів дуже невеликий. Від початку місяця вони купили близько 168 мільйонів доларів — це невеликий об'єм, враховуючи те, що тільки цього тижня НБУ продав вже 700 мільйонів доларів», — додав заступник голови НБУ.

Як повідомлялося, 12 березня Нацбанк знизив облікову ставку.

Також нагадаємо, що Нацбанк вже витратив понад $600 млн для стримування падіння гривні.

До слова, Нацбанк відправлятиме гривні у сховище на двотижневий карантин через коронавірус.