Торгівля людьми: іноземець намагався вивезти до Польщі чотирьох українок
- Сьогодні, 22:44
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Чоловік вербував дівчат в розважальних закладах, обіцяючи їм значні заробітки за кордоном
На українсько-польському кордоні в пункті пропуску «Шегині» правоохоронці затримали іноземця - торгівця людьми, який намагався вивезти до Польщі чотирьох українок з метою подальшої їх сексуальної експлуатації за кордоном.
Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
В рамках кримінального провадження за статтею 149 ККУ «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини» оперативні працівники Держприкордонслужби разом зі співробітниками Управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУ НП у Львівській області затримали громадянина Польщі, який намагався зі злочинним умислом вивезти за кордон чотирьох українок.
Зазначається, що 39-річний чоловік разом з жительками Львівської, Харківської та Запорізької областей прямував рейсовим автобусом до Вроцлава.
Встановлено, що іноземець вербував дівчат в розважальних закладах, обіцяючи їм значні заробітки за кордоном.
Наразі тривають процесуальні заходи.