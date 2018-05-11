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    Торгівля людьми: іноземець намагався вивезти до Польщі чотирьох українок

    • Сьогодні, 22:44
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    Чоловік вербував дівчат в розважальних закладах, обіцяючи їм значні заробітки за кордоном

    На українсько-польському кордоні в пункті пропуску «Шегині» правоохоронці затримали іноземця - торгівця людьми, який намагався вивезти до Польщі чотирьох українок з метою подальшої їх сексуальної експлуатації за кордоном.

    Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

    В рамках кримінального провадження за статтею 149 ККУ «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини» оперативні працівники Держприкордонслужби разом зі співробітниками Управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУ НП у Львівській області  затримали громадянина Польщі, який намагався зі злочинним умислом вивезти за кордон чотирьох українок. 

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    Торгівля людьми: іноземець намагався вивезти до Польщі чотирьох українок
    Торгівля людьми: іноземець намагався вивезти до Польщі чотирьох українок

    Зазначається, що 39-річний чоловік разом з жительками Львівської, Харківської та Запорізької областей прямував рейсовим автобусом до Вроцлава.

    Встановлено, що іноземець вербував дівчат в розважальних закладах, обіцяючи їм значні заробітки за кордоном.

    Наразі тривають процесуальні заходи.

    прикордонники кримінал Львівщина торгівля людьми чоловік
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