Торгівля людьми: іноземець намагався вивезти до Польщі чотирьох українок

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Чоловік вербував дівчат в розважальних закладах, обіцяючи їм значні заробітки за кордоном

На українсько-польському кордоні в пункті пропуску «Шегині» правоохоронці затримали іноземця - торгівця людьми, який намагався вивезти до Польщі чотирьох українок з метою подальшої їх сексуальної експлуатації за кордоном.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

В рамках кримінального провадження за статтею 149 ККУ «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини» оперативні працівники Держприкордонслужби разом зі співробітниками Управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУ НП у Львівській області затримали громадянина Польщі, який намагався зі злочинним умислом вивезти за кордон чотирьох українок.

Зазначається, що 39-річний чоловік разом з жительками Львівської, Харківської та Запорізької областей прямував рейсовим автобусом до Вроцлава.

Встановлено, що іноземець вербував дівчат в розважальних закладах, обіцяючи їм значні заробітки за кордоном.

Наразі тривають процесуальні заходи.