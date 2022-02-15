Торгівля вугіллям із «Л/ДНР». Прокурори помилково приписали ексміністру Демчишину чуже майно

Суд скасував арешт трьох часток у статутних капіталах іноземних компаній

Печерський районний суд Києва скасував арешт майна, яке наприкінці грудня 2021 року було арештовано у рамках кримінального провадження щодо торгівлі вугіллям із тимчасово окупованими територіями Луганської та Донецької областей. Про це повідомляє «Главком».

Мова про арешт часток у статутних капіталах компаній: «Вестал Холдінгз ЛТД» (Кіпр, 9,99%), «АйСію Холдінгз Лімітед» (Британські Віргінські острови, 9,99%), АТ «Банк Авангард» (9,99%). Їх записали у власність колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, який підозрюється у сприянні створенню терористичної організації (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України).

Однак у суді адвокат, яка представляла інтереси компанії «АйСію Холдінгз Лімітед», заявила: арештоване майно не належить і не належало ексміністру Демчишину. І надала відповідні документи.

У свою чергу присутній у суді прокурор визнала: коли направляли до суду клопотання про арешт майна підозрюваного Демчишина, то оперували відомостями, які були актуальні на 1 січня 2021 року. Прокурор додала, що на момент накладення арешту спірне майно компаній не належало Демчишину.

Додамо, що наразі арештованим залишається таке майно Володимира Демчишина: домоволодіння, частина житлового будинку загальною площею 389,6 кв. м, земельна ділянка площею 0,039 га, частина земельної ділянки загальною площею 0,06 га; частка у статутному капіталі компанії «Лозонско Файненс ЛТД» (Британські Віргінські острови, частку в розмірі 100%).

Як повідомляв «Главком», 12 листопада 2021 року Служба безпеки України й Державне бюро розслідувань оголосили Демчишину підозру за статтею 258-3 Кримінального кодексу України ‒ сприяння терористичній групі чи терористичній організації.

7 грудня надав дозвіл на затримання Володимира Демчишина. З відповідним клопотанням до суду звернувся старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління ДБР Максим Дзвоник. Слідчий вважав, що відсутність ексміністра за адресами реєстрації та проживання, а також неявка на допит до слідчого, свідчать про його переховування від органів досудового розслідування та суду.

Крім цього, за інформацією оперативного підрозділу та Державної прикордонної служби, на 19 листопада Володимир Демчишин перебував за межами України.

Також дані про ексміністра Демчишина внесено на сайт МВС у розділ «Особи, які переховуються від органів влади».