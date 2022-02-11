Справа Трубіцина: суд арештував співучасника затриманого депутата

Депутата Київради та його спільників підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень за двома статтями Кримінального кодексу

Підозрюваного взято під варту в залі суду

Вищий антикорупційний суд 11 лютого обрав запобіжний захід ймовірному співучаснику затриманого раніше депутата Київської міської ради Владислава Турбіцина. Запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 2 млн 481 тис. грн. Про це повідомляє пресцентр Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Згідно з повідомленням, підозрюваного взято під варту. Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого частиною 5 статті 27 та частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України

Підозрюваного взято під варту в залі суду. Прокуратура вважає, що він є причетним до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України. Йдеться про справу про отримання хабаря розміром 1,26 мільярда гривень депутатом Київської міської ради.

У повідомленні ВАКС не названо імен фігурантів. Проте, ймовірно йдеться про депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина. У цій справі затримано депутата та ще п’ятьох фігурантів розслідування.

Напередодні НАБУ повідомило депутату Київради про підозру. Слідство вважає що депутат Київради у змові з наближеними особами та посадовцями комунальних підприємств організували корупційну схему, у рамках якої одержували від підприємців неправомірну вигоду за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі.

Раніше Кличко зробив заяву щодо затримання депутата Київради з хабарем. Зазначимо, опозиція підготувала заяву до Зеленського через скандал із «слугою» Трубіциним.

Нагадаємо, 9 лютого НАБУ викрило на хабарі наближеного до Єрмака «слугу народу» Владислава Трубіцина, який є депутатом Київради та головою комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

Згодом стало відомо, що детективи НАБУ затримали депутата Київської міської ради і ще п'ять пособників, які були викриті при отриманні хабара в 1,26 млн грн.

Варто зазначити, що партія «Слуга народу» зробила дивну заяву після затримання Трубіцина. Нова лідерка «Слуг народу» вважає винним Кличка в тому, що її однопартійці беруть хабарі.

До слова, 7 лютого детективи НАБУ затримали на хабарі нардепа-«слугу» Кузьміних.