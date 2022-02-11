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    Приватизація меморіалу «Батьківщина-Мати»: у музеї зробили заяву (документ)

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    Головна будівля Музею не здається в оренду - Приватизація меморіалу «Батьківщина-Мати»: у музеї зробили заяву (документ)
    Головна будівля Музею не здається в оренду
    фото: warmuseum.kiev.ua

    На балансі Музею обліковується 38 одиниць нерухомого майна загальною площею понад 40 тис. кв. м

    Інформація про нібито приватизацію Меморіалу та монументу «Батьківщина-Мати» не відповідає дійсності. Про це повідомили у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

    «Національний музей історії України у Другій світовій війні як єдиний законний балансоутримувач Меморіалу закликає медіа оперувати перевіреними фактами. Головна будівля Музею, що увінчується монументом «Батьківщина-мати», не здається в оренду й жодним чином не може потрапити у приватні руки. На балансі Музею обліковується 38 одиниць нерухомого майна загальною площею понад 40 тис. кв. м», – йдеться у заяві музею.

    Орендар одного з приміщень на території Меморіалу, площею 565,1 кв. м, намагається в судовому порядку визнати нечинним договір оренди в пункті, що забороняє приватизацію майна. Під час повторного розгляду справи Північний апеляційний господарський суд м. Київ задовольнив його вимогу.

    «Проте наголошуємо: на нинішньому етапі це означає лише скасування пункту договору й аж ніяк не приватизацію. Фонд державного майна України готує оскарження цього рішення у Верховному Суді як такого, що суперечить законодавству. Адже пряма норма Закону «Про приватизацію державного і комунального майна» (ст. 4) не дозволяє приватизувати такі об’єкти», – зазначають у музеї.

    Нагадаємо, як раніше повідомлялося, ТОВ «Архітектурна майстерня Інка», бенефіціаром якої донедавна був адвокат Ігоря Коломойського Андрій Богдан, таємно намагається приватизувати нерухоме майно в Києві навколо монумента Батьківщина-Мати. Про це йдеться у розслідуванні блогера та політичного діяча, одного зі співзасновників політичної партії «Демократична сокира» Антона Швеця.

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    Теги: Київ музеї музей Фонд державного майна майно
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    Приватизація меморіалу «Батьківщина-Мати»: у музеї зробили заяву (документ)