Приватизація меморіалу «Батьківщина-Мати»: у музеї зробили заяву (документ)

На балансі Музею обліковується 38 одиниць нерухомого майна загальною площею понад 40 тис. кв. м

Інформація про нібито приватизацію Меморіалу та монументу «Батьківщина-Мати» не відповідає дійсності. Про це повідомили у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

«Національний музей історії України у Другій світовій війні як єдиний законний балансоутримувач Меморіалу закликає медіа оперувати перевіреними фактами. Головна будівля Музею, що увінчується монументом «Батьківщина-мати», не здається в оренду й жодним чином не може потрапити у приватні руки. На балансі Музею обліковується 38 одиниць нерухомого майна загальною площею понад 40 тис. кв. м», – йдеться у заяві музею.

Орендар одного з приміщень на території Меморіалу, площею 565,1 кв. м, намагається в судовому порядку визнати нечинним договір оренди в пункті, що забороняє приватизацію майна. Під час повторного розгляду справи Північний апеляційний господарський суд м. Київ задовольнив його вимогу.

«Проте наголошуємо: на нинішньому етапі це означає лише скасування пункту договору й аж ніяк не приватизацію. Фонд державного майна України готує оскарження цього рішення у Верховному Суді як такого, що суперечить законодавству. Адже пряма норма Закону «Про приватизацію державного і комунального майна» (ст. 4) не дозволяє приватизувати такі об’єкти», – зазначають у музеї.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, ТОВ «Архітектурна майстерня Інка», бенефіціаром якої донедавна був адвокат Ігоря Коломойського Андрій Богдан, таємно намагається приватизувати нерухоме майно в Києві навколо монумента Батьківщина-Мати. Про це йдеться у розслідуванні блогера та політичного діяча, одного зі співзасновників політичної партії «Демократична сокира» Антона Швеця.