  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Апеляція у справі Порошенка: суд оголосив рішення

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Адвокати п'ятого президента вимагали скасування будь-яких обмежень для нього на період слідства - Апеляція у справі Порошенка: суд оголосив рішення
    Адвокати п'ятого президента вимагали скасування будь-яких обмежень для нього на період слідства
    фото: ukrinform

    Суддя не побачив підстав для арешту експрезидента

    Слідчий суддя апеляційного суду Києва відмовив прокуратурі у зміні запобіжного заходу п'ятому президенту Петру Порошенку. Відповідне рішення суддя оголосив сьогодні, 11 лютого.

    Таким чином суд залишив запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, яке у січні наклав на Порошенка Печерський суд. Апеляційну скаргу подали прокурори, адже в суді вони вимагали взяття Петра Порошенка під варту або заставу у мільярд гривень.

    Натомість суд не побачив підстав для арешту експрезидента.

    Після оголошення рішення суду Петро Порошенко звернувся до ЗМІ. Він наголосив, що це не перемога, але точно не поразка.

    П'ятому президентові інкримінують державну зраду і сприяння терористичним організаціям. Зокрема, в прокуратурі заявляють, за згодою Порошенка Україна закуповувала вугілля на окупованих Росією територіях Луганської і Донецької областей.

    Адвокати п'ятого президента натомість вимагали скасування будь-яких обмежень для нього на період слідства.

    Зазначимо, Порошенко під судом закликав опозицію до конкретних кроків (фото). Як відомо, сьогодні суд розглядав апеляцію на запобіжний захід Порошенку (відео).

    Варто зазначити, що під судом, де розглядалася апеляція щодо Порошенка, сталися сутички (відео). Також Порошенко назвав виконавців та замовників своєї справи.

    Нагадаємо, 31 січня пʼятий президент України, народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко прибув за викликом на допит до Державного бюро розслідувань, але відмовився давати свідчення і поїхав менш ніж через пів години.

    Також нагадаємо, 28 січня Порошенко прибув на засідання Київського апеляційного суду, де мали розглянути скарги на обраний йому запобіжного заходу у вигляді особистого зобовʼязання. Але як стало відомо, засідання перенесено на 11 лютого. Із сьомої ранку під будівлею суду чатували нацгвардійці та автобуси поліції.

    Читайте також:
    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність суд арешт суддя президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Апеляція у справі Порошенка: суд оголосив рішення