Апеляція у справі Порошенка: суд оголосив рішення

Адвокати п'ятого президента вимагали скасування будь-яких обмежень для нього на період слідства

Суддя не побачив підстав для арешту експрезидента

Слідчий суддя апеляційного суду Києва відмовив прокуратурі у зміні запобіжного заходу п'ятому президенту Петру Порошенку. Відповідне рішення суддя оголосив сьогодні, 11 лютого.

Таким чином суд залишив запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, яке у січні наклав на Порошенка Печерський суд. Апеляційну скаргу подали прокурори, адже в суді вони вимагали взяття Петра Порошенка під варту або заставу у мільярд гривень.

Натомість суд не побачив підстав для арешту експрезидента.

Після оголошення рішення суду Петро Порошенко звернувся до ЗМІ. Він наголосив, що це не перемога, але точно не поразка.

П'ятому президентові інкримінують державну зраду і сприяння терористичним організаціям. Зокрема, в прокуратурі заявляють, за згодою Порошенка Україна закуповувала вугілля на окупованих Росією територіях Луганської і Донецької областей.

Адвокати п'ятого президента натомість вимагали скасування будь-яких обмежень для нього на період слідства.

Зазначимо, Порошенко під судом закликав опозицію до конкретних кроків (фото). Як відомо, сьогодні суд розглядав апеляцію на запобіжний захід Порошенку (відео).

Варто зазначити, що під судом, де розглядалася апеляція щодо Порошенка, сталися сутички (відео). Також Порошенко назвав виконавців та замовників своєї справи.

Нагадаємо, 31 січня пʼятий президент України, народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко прибув за викликом на допит до Державного бюро розслідувань, але відмовився давати свідчення і поїхав менш ніж через пів години.

Також нагадаємо, 28 січня Порошенко прибув на засідання Київського апеляційного суду, де мали розглянути скарги на обраний йому запобіжного заходу у вигляді особистого зобовʼязання. Але як стало відомо, засідання перенесено на 11 лютого. Із сьомої ранку під будівлею суду чатували нацгвардійці та автобуси поліції.

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