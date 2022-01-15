Торгівля вугіллям із «Л/ДНР». Суд арештував майно ексміністра Демчишина

Феміда заборонила держреєстраторам і Нацбанку вчиняти реєстраційні дії щодо арештованого майна міністра з уряду Яценюка

Печерський районний суд Києва арештував майно колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, який підозрюється у сприянні створенню терористичної організації (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє «Главком».

Отже, під арештом опинилися: домоволодіння, частина житлового будинку загальною площею 389,6 кв. м, земельна ділянка площею 0,039 га, частина земельної ділянки загальною площею 0,06 га; частки у статутних капіталах компаній: «Лозонско Файненс ЛТД» (Британські Віргінські острови, частку в розмірі 100%), «Вестал Холдінгз ЛТД» (Кіпр, 9,99%), «АйСію Холдінгз Лімітед» (Британські Віргінські острови, 9,99%), АТ «Банк Авангард» (9,99%).

Також Феміда заборонила державним реєстраторам і Нацбанку вчиняти реєстраційні дії щодо арештованого майна міністра з уряду Яценюка.

Нагадаємо, що Володимир Демчишин був міністром енергетики та вугільної промисловості України у другому уряді Арсенія Яценюка (2014-2016 роках).

Як повідомляв «Главком», 12 листопада 2021 року Служба безпеки України й Державне бюро розслідувань оголосили Демчишину підозру за статтею 258-3 Кримінального кодексу України ‒ сприяння терористичній групі чи терористичній організації.

7 грудня надав дозвіл на затримання Володимира Демчишина. З відповідним клопотанням до суду звернувся старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління ДБР Максим Дзвоник. Слідчий вважав, що відсутність ексміністра за адресами реєстрації та проживання, а також неявка на допит до слідчого, свідчать про його переховування від органів досудового розслідування та суду.

Крім цього, за інформацією оперативного підрозділу та Державної прикордонної служби, на 19 листопада Володимир Демчишин перебував за межами України.

Також дані про ексміністра Демчишина внесено на сайт МВС у розділ «Особи, які переховуються від органів влади».

Загалом, у «вугільній» справі четверо підозрюваних: експрезидент Петро Порошенко, народний депутат від ОПЗЖ, кум Путіна Віктор Медведчук, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишиний і бізнесмен Сергій Кузяра. За версією слідства, ці особи «умисними діями здійснили сприяння діяльності терористичних організацій «Л/ДНР» шляхом організації та придбання вугілля у підконтрольних їм підприємств за державні кошти України, поставивши енергетичну сферу України в залежність від Росії та терористичних організацій «Л/ДНР», чим підірвали економічну безпеку держави в 2014-2015 роках, позбавивши її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів».

Лише протягом 2015 року за поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей терористичним організаціям «Л/ДНР» перераховано, переведено в готівку та розподілено на користь терористичних організацій 205,39 млн гривень. Загалом же перерахована сума за поставки вугілля вимірюється у 3,16 млрд грн.