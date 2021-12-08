Торгівля вугіллям із «Л/ДНР». Суд дозволив затримати колишнього міністра Демчишина

Демчишин вважає, що відкрита проти нього кримінальна справа була сфабрикована і за нею стоїть Офіс президента

За інформацією прикордонної служби, Володимир Демчишин перебуває за межами України

Печерський районний суд Києва надав дозвіл на затримання колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, який підозрюється у сприянні створенню терористичної організації (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє «Главком».

З відповідним клопотанням до суду звернувся старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань (ДБР) Максим Дзвоник. У своєму клопотанні він зазначив, що 12 листопада 2021 року пану Демчишину було повідомлено про підозру. Підозру направили трьома шляхами: житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання ексміністра, поштовим зв'язком на відомі адреси реєстрації та проживання Демчишина, а також правоохоронці вручили цю підозру дорослому родичу колишнього посадовця.

Державне бюро розслідувань чотири рази (двічі на 15 листопада, 18 і 19 листопада) викликало Демчишина, однак він не прийшов.

Слідчий ДБР вважав, що відсутність ексміністра за адресами реєстрації та проживання, а також неявка на допит до слідчого, свідчать про його переховування від органів досудового розслідування та суду.

Крім цього, за інформацією оперативного підрозділу та Державної прикордонної служби, на 19 листопада Володимир Демчишин перебував за межами України.

У судовій ухвалі зазначено, що після затримання експосадовця необхідно його доставити до суду для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ухвала про дозвіл на затримання діє шість місяців.

Додамо, що слідство закидає колишньому міністру Володимиру Демчишину змову разом із невстановленими службовими особами з числа державних органів та підприємств України і представниками вищого керівного складу державних органів Росії у сприянні діяльності терористичних організацій «Л/ДНР». Це відбулося шляхом організації та придбання вугілля у підконтрольних терористам підприємств за державні кошти України.

Як вважають правоохоронці, такими діями енергетичну сферу України було поставлено у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій «Л/ДНР» і підірвано економічну безпеку держави в 2014-2015 роках.

Лише протягом 2015 року за поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей терористичним організаціям «Л/ДНР» перераховано, переведено в готівку та розподілено на користь терористичних організацій 205,39 млн гривень. Загалом же перерахована сума за поставки вугілля вимірюється у 3,16 млрд грн.

За даними слідства, у 2014-2015 роках Україна отримувала вугілля з ДП «Шахта імені К.І. Кисельова» і ДП «Луганськвугілля», які контролювалися терористичними організаціями «Л/ДНР».

У коментарі ЗМІ Демчишин наголосив, що відкрита проти нього кримінальна справа була сфабрикована і незабаром буде закрита. Політик вважає, що за атакою на нього стоїть офіс президента.

«Апріорі не може бути нічого незаконного в тому, що держава купувала вугілля в українських державних шахт із рахунками на контрольованій території та з сплатою податків до українського бюджету», – зазначив він.

Зауважимо, що раніше у цій кримінальній справі підозри одержали один з лідерів «Опозиційної платформи – За життя» і кум Путіна Віктор Медведчук (перебуває під особистим зобов’язанням) та бізнесмен Сергій Кузяра (перебуває під вартою).

Як повідомляв «Главком», найближчим часом очільнику «Європейської солідарності» Петру Порошенку можуть вручити підозру у справі про купівлю вугілля на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.