Торік Україну відвідало понад 14 мільйонів іноземців

У 2017 році понад 26,4 мільйонів громадян України виїжджало за кордон — найбільше з 2000 року

У 2017 році Україну відвідало понад 14,23 мільйонів іноземців, в тому числі тих, хто приїжджав сюди на один день. Такі дані опублікувала Державна служба статистики. При цьому зазначається, що минулого року Україну відвідало на майже 900 тисяч більше іноземних громадян ніж у 2016 році. Найбільше іноземців відвідувало Україну у 2013 році



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У 2017 році понад 26,4 мільйонів громадян України виїжджало за кордон — найбільше з 2000 року

У 2017 році Україну відвідало понад 14,23 мільйонів іноземців, в тому числі тих, хто приїжджав сюди на один день.

Такі дані опублікувала Державна служба статистики.

При цьому зазначається, що минулого року Україну відвідало на майже 900 тисяч більше іноземних громадян ніж у 2016 році.

Найбільше іноземців відвідувало Україну у 2013 році — понад 25,4 мільйони осіб. В той же час, у 2015 році кількість іноземних відвідувачів України спала до 12,7 мільйонів осіб.

Також, за даними Держстату, у 2017 році понад 26,4 мільйонів громадян України виїжджало за кордон — найбільше з 2000 року. Так, за рік кількість ця сума зросла на майже 2 мільйони осіб.